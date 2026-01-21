Ovo će odjeknuti: U planu novi mega projekt gradske vlasti, dio građana ovo je dugo čekao

Zagrebačke gradske vlasti mogle bi se uhvatiti još jednog mega projekta, onog koji stoji u ladicama još od bivšeg gradonačelnika Milana Bandića.

Možemo! Sesvete objavili su kako Grad u sklopu nastavka sustavnog rješavanja prometnih problema na istoku grada kreće u izradu velike prometne studije za produžavanje Vukovarske ulice do Sesveta!

Grad je naručio analizu mogućeg produženja Ulice grada Vukovara za 10 kilometara, sve do ulice Ljudevita Posavskog i A4.

Kako bi to trebalo izgledati, pogledajte u foto prikazu.

Plan za produžetak tramvajske pruge do Sesveta Foto: Screenshot/Možemo Sesvete

Cilj je rasteretiti preopterećene koridore u istočnom dijelu grada i poboljšati povezanost Sesveta i naselja Novi Jelkovec, koji još uvijek ostaju djelomično i nepravedno izolirani na krajnjem istoku dok se broj stanovnika sustavno povećava.

Studija uključuje:

brojanje prometa na 25 raskrižja

modele prometa do 2045.

analizu javnog prijevoza, uključujući mogući tramvaj prema Sesvetama

tri scenarija: etapna izgradnja, puni profil ili proširenje Slavonske

Ovo još nije odluka o gradnji, napominju u mjesnom odboru Možemo Sesvete, već stručna podloga za najbolju opciju razvoja prometa na istoku Zagreba.

Tramvaj do Sesveta bio je inače dio davno danog obećanja bivšeg gradonačelnika Bandića koji je produžetkom tramvajske pruge još 2006. godine reklamirao tadašnju izgradnju novog naselja Sesvete Jelkovec, a ista je pruga redovni dio predizbornih obećanja lokalnih izbora, tramvaj do Sesveta su obećavali mnogi, od Davora Bernardića do Ivice Lovrića.