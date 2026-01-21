Policija razotkrila 20-godišnju prijevaru: Osobne bankarice oštetile klijente za milijune

Policija je nakon višemjesečne istrage uhitila dvije žene koje su kao osobne bankarice u Osijeku godinama zlorabile povjerenje klijenata i banke te sebi isplaćivale novac.

Policijski službenici Službe gospodarskog kriminaliteta i korupcije PU osječko-baranjske dovršili su kriminalističko istraživanje nad 58-godišnjakinjom iz Osijeka i 53-godišnjakinjom iz okolice Osijeka koje se sumnjiči da su počinile kaznena djela zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju i krivotvorenja službene ili poslovne isprave.

Sumnja se da su, radeći kao osobne bankarice, od listopada 2005. do ožujka 2025. dogovorile način kako će sebi isplaćivati novac s računa klijenata, a sve s ciljem stjecanja protupravne imovinske koristi.

Kako bi prikrile svoje nezakonite radnje, izrađivale su i potpisivale lažne isprave koje su prikazivale kao vjerodostojne. Tijekom gotovo dva desetljeća na taj su način sebi prisvojile ukupno 2.393.296,50 eura.

Policija je jučer, temeljem sudskog naloga, pretražila njihove domove i druge prostore te tom prilikom zaplijenila računala i mobitele koji bi mogli služiti kao dokaz.

Nakon dovršene istrage obje su žene sinoć predane pritvorskom nadzorniku PU osječko-baranjske, a policija je protiv njih podnijela posebno izvješće Županijskom državnom odvjetništvu u Osijeku.