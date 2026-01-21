VIDEO Snimke koje lede krv u žilama: Valovi visoki devet metara pogodili turistički raj

Snažna oluja pogodila je u ponedjeljak istočnu obalu Sicilije, uključujući Cataniju i okolna područja, ostavljajući za sobom poplavljene ulice, potopljene ribarske brodiće i ozbiljne poremećaje u prometu. Zbog nevremena su zatvorene škole, a vlasti su izdale najviša meteorološka upozorenja za velik dio južne Italije.

Dramatične snimke, objavljene na društvenoj mreži X, prikazuju kako se golemi valovi prelijevaju preko obale dok se more nezaustavljivo probija prema unutrašnjosti. Kamera se trese dok snažni udari valova pogađaju luke, u svega nekoliko sekundi poplavljuju ulice, a brodove bacaju i naginju uz njihova pristaništa.

Jako nevrijeme zahvatilo je i Lipari u trenutku kada je ciklon Harry prolazio središnjim dijelom Sredozemlja, donoseći olujne vjetrove, obilne oborine i iznimno opasne olujne udare. Talijanske vlasti izdale su crvena upozorenja diljem Sicilije i Sardinije, upozoravajući na ozbiljne rizike za stanovništvo i infrastrukturu.

Udari vjetra dosezali su i do 119 kilometara na sat, dok su valovi na pojedinim mjestima narasli i do devet metara. Obalne poplave širile su se velikom brzinom, zbog čega je Civilna zaštita naredila preventivne evakuacije u najugroženijim područjima.

Ukupno je 190 ljudi evakuirano diljem Sicilije, a lokalne vlasti pozvane su na hitno djelovanje zbog prijetnje naglih olujnih udara, porasta razine mora i bujičnih poplava. Jedna od najosjetljivijih operacija provedena je u marini Giampilieri kraj Messine, gdje su 32 stanovnika staračkog doma Aurora Villa, smještenog uz samu obalu, premještena na sigurnije lokacije, uključujući domove rodbine i općinske objekte.

U Acirealeu je gradonačelnik naredio evakuaciju 95 stanovnika iz obalnih naselja Capo Mulini i Santa Maria La Scala, dok su dodatne evakuacije provedene u Pachinu, Marzamemiju i okrugu Granelli. Vlasti su se usredotočile na zaštitu stanovnika koji žive najbliže moru, gdje je opasnost bila najveća.

Nevrijeme je izazvalo i velike poremećaje u prometu. Snažni vjetrovi stvorili su kaos u zračnoj luci Falcone Borsellino u Palermu, gdje su tijekom noći zabilježena brojna preusmjeravanja i otkazivanja letova jer zrakoplovi nisu mogli sigurno sletjeti. Do utorka ujutro promet se postupno normalizirao, no brojna kašnjenja i otkazivanja i dalje su bila na snazi.

Slični prizori zabilježeni su i na drugim dijelovima otoka. Snimka iz Fondachella, u blizini Catanije, prikazuje kako more u svega 45 sekundi juri niz usku obalnu ulicu, odnoseći bijeli automobil dok se pjena i krhotine probijaju prema unutrašnjosti, piše Sun.

Olujno nevrijeme zahvatilo je i Maltu, gdje su snimke pokazale tuču koja se gomilala poput snijega, pretvarajući gradske ulice u rijeke leda. Malteški odjel za civilnu zaštitu pozvao je stanovnike da izbjegavaju radove na visini, uključujući krovove, balkone i skele, te da se drže podalje od obale, lukobrana i obalnih šetnica.

Meteorolozi upozoravaju da sljedećih nekoliko sati ostaje kritično za južnu Italiju. Vlasti nastavljaju s pojačanim nadzorom situacije i pozivaju stanovnike obalnih područja na maksimalan oprez dok ciklon Harry nastavlja pogađati regiju.