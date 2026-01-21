Malenica: "Idući tjedan konkretna imena za tri suca Ustavnog suda"

Predsjednik Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav HDZ-ov Ivan Malenica rekao je u srijedu, nakon sastanka pregovaračkih timova HDZ-a i lijeve oporbe predvođene SDP-om, da su se dogovorili kako će idući put izaći s konkretnim prijedlozima imena za tri suca Ustavnog suda.

"I dalje smo stava da kao predstavnici parlamentarne većine imamo pravo prvenstva prilikom predlaganja kandidata za Ustavni sud s obzirom na broj mandata koje predstavljamo u Hrvatskom saboru, a što je odraz rezultata parlamentarnih izbora", rekao je Malenica na konferenciji za novinare HDZ-a uoči sjednice Odbora za pravosuđe na kojoj se trebalo glasovati o kandidatima za predsjednika Vrhovnog suda.

Malenica je naveo da su predstavnici parlamentarne opozicije imali svoj stav o tome ponovivši kako je HDZ za razgovore o konkretnim imenima ustavnih sudaca te rješavanje popunjavanja mjesta predsjednika Vrhovnog suda.

Istaknuo je i da su na sastanku jasno komunicirali stav HDZ-ovih stranačkih tijela kako im je interes i cilj popuniti pozicije na Ustavnom i Vrhovnom sudu.

Nikola Mažar, koji je i potpredsjednik saborskog Odbora za pravosuđe, rekao je da se HDZ-ovi zastupnici, članovi tog Odbora, neće odazvati kao ni nezavisni zastupnik Željko Lacković, sjednici koju je sazvao Mostov predsjednik tog Odbora Nikola Grmoja.

Naime, Odbor za pravosuđe danas je trebao glasati o kandidatima za predsjednika Vrhovnog suda.

Svemu je prethodila nedavna poruka HDZ-a da želi vezanim imenovanjem izabrati predsjednika Vrhovnog suda i tri ustavna suca tako da dva predloži parlamentarna većina, a jednoga oporba. Predsjednik Vlade i HDZ-a Andrej Plenković poručio je u ponedjeljak da neće biti kvoruma na Odboru za pravosuđe ako se ne postigne dogovor s lijevom oporbom oko hodograma izbora sudaca na Ustavnom sudu i čelne osobe Vrhovnog suda jer na taj Odbor neće doći HDZ-ovi članovi.

Mažar je, nakon današnjeg sastanka, najavio i da se idući sastanak pregovaračkih timova HDZ-a i oporbe očekuje idućeg tjedna te dok ti pregovori traju neće dolaziti na sjednicu Odbora za pravosuđe vezano uz izbor predsjednika Vrhovnog suda. No, dolazit će na sve druge točke o kojima će se raspravljati na tom Odboru.

Vezano uz izbor predsjednika Vrhovnog suda istaknuo je da je taj sud jučer svojim službenim priopćenjem prokazao dio oporbe koji je, kako je kazao, tjednima htio složiti "lažni narativ" prema javnosti da HDZ blokira izbor predsjednika Vrhovnog suda te zbog toga sudbena vlast dolazi u pitanje kao rad tog suda.

"Svi ti njihovi lažni spinovi, svi ti njihovi pokušaji bacanja blata na HDZ i stvaranja lažne slike blokiranja od strane HDZ-a jučer su razbijeni", kazao je.

Naglasio je kako je jučer Vrhovni sud u svom priopćenju jasno rekao da obavlja svoju redovnu djelatnost sukladno ustavnim i zakonskim ovlastima te sukladno njihovom djelovanju s drugim dionicima u pravosuđu RH. Također, niti u jednom trenutku nije došlo do zastoja u radu Vrhovnog suda.

Mažar je ustvrdio kako niti u jednom trenutku nije niti najmanje ugrožen rad Vrhovnog suda niti funkcioniranje sudbene vlasti.

"To apsolutno dokazuje da HDZ niti u jednom trenutku nije išla u smjeru blokiranja ili bilo čega što bi bilo negativno za hrvatsko pravosuđe", naglasio je.

Smatra da je današnji sastanak s lijevom oporbom, na inicijativu kluba HDZ-a, pokazatelj da ta stranka želi to pitanje staviti na dnevni red i želi ga riješiti u dogovoru s oporbom. Također, želi i da predsjednik Vrhovnog suda i popuna Ustavnog suda bude donijeta sukladno Ustavu i zakonu unutar Hrvatskog sabora.

Malenica je, na novinarski upit, rekao da u pregovorima nisu u "slijepoj ulici" te očekuje da kada se budu konkretizirala imena, idući tjedan će se dodatno približiti ostvarenju cilja - izboru tri suca Ustavnog suda te predsjednika Vrhovnog suda. Naveo je da su na sastanku razgovarali i o Ustavnom i Vrhovnom sudu.

Krunoslav Katičić je, upitan o istrazi Ureda europskog javnog tužitelja (EPPO) u kojoj je u središtu interesa i bivša saborska zastupnica Centra Viktorija Knežević, rekao je da neovisne institucije rade svoj posao sukladno zakonskim ovlastima.

"Nažalost, da se dogodilo da je netko iz vladajuće većine uključen u takvu aferu mislim da bi nastala totalna strka", rekao je. Poručio je i da kriminal ima ime i prezime.