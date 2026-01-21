Trump leti u Davos: Svi čekaju jedan trenutak. Američki ministar napao francuskog predsjednika

09:45 Starmer neće u Davos
Britanski premijer
Keir Starmer ne planira prisustvovati Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu, potvrdio je ministar energetike Ed Miliband. "Premijer ima druge obveze i s predsjednikom Trumpom će razgovarati na svoj način", rekao je Milinband za BBC.
10:00 Bessent napao Macrona
Američki ministar financija
Scott Bessent napao je francuskog predsjednika Emmanuela Macrona nakon što je objavljeno da Francuska želi NATO-ovu vježbu na Grenlandu: "Ako je to sve čime se predsjednik Macron može baviti dok je francuski proračun u rasulu, predložio bih da se usredotoči na neke druge stvari za dobrobit francuskog naroda".
09:20 "Želimo dogovor, ali spremni smo djelovati"
Predsjednica Europske komisije
Ursula von der Leyen poručila je u Davosu da je međunarodni poredak doživio promjenu koja nije samo duboka, nego i trajna. Kazala je da svijet danas sve više funkcionira prema logici sirove moći.
Von der Leyen je najavila da će se europski čelnici u četvrtak sastati kako bi raspravili odgovor Europske unije na moguće američke carine. Naglasila je da Europa daje prednost dijalogu i dogovoru, ali da je spremna djelovati jedinstveno, brzo i odlučno ako to bude potrebno.
09:30 Bit će promjena u rasporedu?
Američki ministar financija
Scott Bessent rekao je novinarima u Davosu da će Trump kasniti oko tri sata. Njegov je govor zakazan za 14:30, a zasad nema promjena u rasporedu.
09:10 "Bit će ovo zanimljivo putovanje"
"Ovo će biti zanimljivo putovanje", rekao je Trump novinarima neposredno prije polaska: "Nemam pojma što će se dogoditi. Ali dobro ste zastupljeni."
09:00 Visoke tenzije
Trumpovo putovanje u Davos odvija se u jeku napetosti s europskim saveznicima zbog njegovih prijetnji vezanih uz stjecanje Grenlanda. Trump je izjavio da u Davosu ima zakazane "mnoge sastanke" na tu temu te je sugerirao da bi osim carina mogao koristiti i druge alate kako bi preuzeo kontrolu nad arktičkim otokom.
08:50 Francuska zatražila vježbe NATO-a na Grenlandu
Francuska je zatražila održavanje vježbe NATO-a na Grenlandu i spremna je u njoj sudjelovati, priopćio je u srijedu ured francuskog predsjednika
Emmanuela Macrona.
08:40 U očekivanju Trumpova govora
Trump će se obratiti europskim čelnicima u Švicarskoj nakon što je ponovno odbio isključiti upotrebu vojne sile za zauzimanje Grenlanda.
08:20 Problem s predsjedničkim zrakoplovom
Trump putuje kako bi se pridružio drugim svjetskim čelnicima na Svjetskom gospodarskom forumu u Davosu u Švicarskoj nakon što se zrakoplov Air Force One koji je prevozio njega i prateću delegaciju naglo vratio u vojnu bazu Andrews u blizini Washingtona.
08:30 Trump kasni
Očekuje se da će Trumpov dolazak u švicarski Davos, gdje bi trebao održati govor rano u srijedu poslijepodne, nešto kasniti.
08:10 U sjeni Trumpovih pretenzija
Godišnji sastanak zasjenila je izražena želja američkog predsjednika
Donalda Trumpa da preuzme Grenland. Očekuje se da će Trump u Davosu biti u srijedu, a također bi trebao održati govor.
08:00 Počeo forum u Davosu
Službeni program Svjetskoga gospodarskog foruma (WEF) počeo je u Davosu u utorak. Oko 3000 sudionika okuplja se u švicarskom alpskom gradu kako bi do četvrtka raspravljali o globalnom gospodarstvu, trgovini i umjetnoj inteligenciji (AI) pod motom "Duh dijaloga". Među njima su mnogobrojni visoki političari i stotine korporativnih čelnika.