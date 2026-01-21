Trump leti u Davos: Svi čekaju jedan trenutak. Američki ministar napao francuskog predsjednika

Starmer neće u Davos Britanski premijer Keir Starmer ne planira prisustvovati Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu, potvrdio je ministar energetike Ed Miliband. "Premijer ima druge obveze i s predsjednikom Trumpom će razgovarati na svoj način", rekao je Milinband za BBC.

Bessent napao Macrona Američki ministar financija Scott Bessent napao je francuskog predsjednika Emmanuela Macrona nakon što je objavljeno da Francuska želi NATO-ovu vježbu na Grenlandu: "Ako je to sve čime se predsjednik Macron može baviti dok je francuski proračun u rasulu, predložio bih da se usredotoči na neke druge stvari za dobrobit francuskog naroda".

"Želimo dogovor, ali spremni smo djelovati" Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen poručila je u Davosu da je međunarodni poredak doživio promjenu koja nije samo duboka, nego i trajna. Kazala je da svijet danas sve više funkcionira prema logici sirove moći. Von der Leyen je najavila da će se europski čelnici u četvrtak sastati kako bi raspravili odgovor Europske unije na moguće američke carine. Naglasila je da Europa daje prednost dijalogu i dogovoru, ali da je spremna djelovati jedinstveno, brzo i odlučno ako to bude potrebno.

Bit će promjena u rasporedu? Američki ministar financija Scott Bessent rekao je novinarima u Davosu da će Trump kasniti oko tri sata. Njegov je govor zakazan za 14:30, a zasad nema promjena u rasporedu.

"Bit će ovo zanimljivo putovanje" "Ovo će biti zanimljivo putovanje", rekao je Trump novinarima neposredno prije polaska: "Nemam pojma što će se dogoditi. Ali dobro ste zastupljeni."

Visoke tenzije Trumpovo putovanje u Davos odvija se u jeku napetosti s europskim saveznicima zbog njegovih prijetnji vezanih uz stjecanje Grenlanda. Trump je izjavio da u Davosu ima zakazane "mnoge sastanke" na tu temu te je sugerirao da bi osim carina mogao koristiti i druge alate kako bi preuzeo kontrolu nad arktičkim otokom.

Francuska zatražila vježbe NATO-a na Grenlandu Francuska je zatražila održavanje vježbe NATO-a na Grenlandu i spremna je u njoj sudjelovati, priopćio je u srijedu ured francuskog predsjednika Emmanuela Macrona.

U očekivanju Trumpova govora Trump će se obratiti europskim čelnicima u Švicarskoj nakon što je ponovno odbio isključiti upotrebu vojne sile za zauzimanje Grenlanda.

Problem s predsjedničkim zrakoplovom Trump putuje kako bi se pridružio drugim svjetskim čelnicima na Svjetskom gospodarskom forumu u Davosu u Švicarskoj nakon što se zrakoplov Air Force One koji je prevozio njega i prateću delegaciju naglo vratio u vojnu bazu Andrews u blizini Washingtona.

Trump kasni Očekuje se da će Trumpov dolazak u švicarski Davos, gdje bi trebao održati govor rano u srijedu poslijepodne, nešto kasniti.

U sjeni Trumpovih pretenzija Godišnji sastanak zasjenila je izražena želja američkog predsjednika Donalda Trumpa da preuzme Grenland. Očekuje se da će Trump u Davosu biti u srijedu, a također bi trebao održati govor.