Oporba komentirala istragu u čijem je središtu bivša zastupnica: "Poruka je više nego jasna..."

Istraga EPPO-a u čijem se središtu našla bivša saborska zastupnica Centra Viktorija Knežević u Saboru je naišla na nepodijeljenu potporu radu EPPO-a, ali i navode da HDZ situaciju koristi kako bi dokazali kako su sve stranke, kada je riječ o korupciji, iste.

Damir Barbir, zastupnik Centra koji je u Saboru zamijenio Viktoriju Knežević, kazao je da ne zna više od medija, da ga je informacija zatekla ujutro te da o tome nikakvih novih saznanja.

"Stajalište stranke Centar je da poštujemo rad Ureda europskog javnog tužitelja, da očekujemo da će napraviti sve izvide, a očekujemo i da će se Knežević očitovati po tom pitanju. Nemamo toleranciju ni za što drugo osim za vladavinu prava", kazao je novinarima u Saboru.

Na opasku kako ovaj slučaj pokazuje da korupcije nema samo u HDZ-u, Barbir je ustvrdio kako HDZ pokušava reći da su svi jednako u korupciji jer, kaže, znaju da to apsolutno neće štetiti njihovu biračkom tijelu. Njihovo biračko tijelo je bazirano na korupciji jer znaju da ne glasaju za HDZ nego sami za sebe, za svoje pogodnosti, svoje dogovore i načine na koje će se okoristiti, istaknuo je. Izjavom 'svi su oni isti' pokušavaju destimulirati biračko tijelo koje želi promjene u Hrvatskoj. A nama treba javni iznad privatnog interesa, smatra Barbir.

Stranka Centar, napominje, postavila je visoku ljestvicu morala u društvu, na način da se upravlja bez ikakvog pogodovanja i s javnim natječajima koji su bili nadstandard u Splitu i odbacujemo te HDZ-ove priče. Što se tiče slučaja Knežević koji se ne uklapa u njegovu tezu o visokim standardima, Barbir kaže da se to ne može tako postaviti jer ne zna o čemu je riječ, nema uhidbeni nalog EPPO-a, ali poštuju vladavinu prava i sve izvide koje će raditi EPPO, ali treba i Knežević dopustiti da se očituje.

"Postoji jedna jedina stranka u Hrvatskoj koja je pravomoćno osuđena za korupciju, a hoće li nama ovaj slučaj nanijeti štetu treba vidjeti kako će dalje ići i okončati se ovaj postupak", poručio je Barbir.

Saborski zastupnik Nezavisne platforme Sjever Ivica Baksa s Knežević je, dok je ona sjedila u Saboru, dijelio isti Klub.

"Surađivali smo godinu i pol koliko je bila saborska kolegica, ali ne mogu komentirati ni prejudicirati nešto što ni sam ne znam. Svaka takva vijest iznenadi čovjeka, tako da je i mene iznenadila, nikakve sumnje nisam imao u nezakonite radnje, o Viktoriji mogu reći samo dobre riječi koliko je poznajem, a to je jako malo", rekao je.

"Nemam nikakve informacije, ali dajem apsolutnu podršku radu EPPO-a i svih hrvatskih neovisnih institucija", poručio je SDP-ov Mišel Jakšić komentirajući akciju pretresa i uhićenja koju je u srijedu pokrenuo EPPO zbog malverzacija s EU fondovima, a u čijem središtu su se našli, neslužbeno se doznaje, odvjetnica iz Dubrovnika, gradska vijećnica i donedavna saborska zastupnica Centra Viktorija Knežević te, navodno, tvrtka u vlasništvu SDP-ovca.

Radi li se o nekome tko u SDP-u obnaša neku stranačku funkciju, Jakšić nije znao reći.

"Dotičnog kolegu i kolegicu, maltene, znam manje nego vas pa mi je teško išta komentirati. Ali, kad pričamo o EPPO-u, poruka je više nego jasna, da jako paze, češljaju i gledaju što se događa s EU fondovima. Da se ne lažemo, imamo ponešto primjera i u Hrvatskoj da su EU fondovi bili iskorišteni za nečije bogaćenje, a ne za ono za što su bili namijenjeni", kazao je SDP-ov Mišel Jakšić novinarima.

Sandra Benčić (Možemo!) kratko je rekla da ne zna o čemu je riječ, da nije vidjela vijest jer je bila na pregovorima s HDZ-om pa za sada ne bi komentirala. "Znamo da EPPO ima nadležnost provođenja istraga. Što će biti u procesu, je li netko kriv ili nije, dug je put da se to utvrdi", poručila je.

Mostov Nikola Grmoja, predsjednik Odbora za pravosuđe, kratko je poručio kako je „svakako loša poruka kada se ljudi koji su predstavljali građane u Hrvatskom saboru nađu na udaru zakona zbog određenih financijskih prevara“.

Ni zastupnica DOSIP-a Dalija Orešković nije bila rječitija s obzirom na to da ni ona, kazala je, ne zna ništa o slučaju.

"Mogu samo reći da mi je jako žao zbog takvih vijesti zato što će ju HDZ koristiti da sve situacije u državi izjednačava i da nastavi sa svojom propagandom da smo svi jednako prljavi. Nismo niti ćemo svi ikada biti, a da ima pojedinačnih krimena na svim stranama, to je točno, no to ne znači da su svi grijesi iste težine", istaknula je.