Vučićeva poruka iz Davosa: "Podcijenili smo ih prije 30 godina. Danas nismo glupi"

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić komentirao je iz Davosa, gdje sudjeluje na Svjetskom ekonomskom forumu, najnoviji poredak vojne moći država, prema kojem je Srbija na 63. mjestu, a Hrvatska na 74.

Rekao da vjeruje da će iduće godine srpska vojska ući među 50 najboljih, ali i da Hrvatska zaslužuje bolje mjesto.

"Vidio sam tablicu. Hrvatska ima vrlo jaku vojsku, zaslužuju bolje mjesto od 74., kao što nama nisu uračunali sve što imamo. Vjerujem da i mi i Hrvatska zaslužujemo bolje mjesto. Hrvatska ima izuzetno snažnu vojsku. Nitko tko je ozbiljan i odgovoran ne smije to podcijeniti. To smo učinili prije 30 i nešto godina. Danas nismo glupi. Glupo je kad morate učiti iz svojih grešaka, a ne tuđih, ali što da radimo, bolje je da ikada naučite nego nikada. Hrvatska ima vrlo moćnu, vrlo snažnu vojsku. Moramo je još jačati, to radimo i nastavit ćemo", poručio je Vučić, prenosi b92.

Ranije je objavio fotografiju s premijerom Plenkovićem i otkrio da su razgovarali o NIS-u i ukupnoj energetskoj situaciji. Sad je poručio da će raditi na daljnjem naoružavanju.

"Naša vojska će iduće godine biti mnogo bolje plasirana i, po ovim indeksima koje ti američki časopisi daju, vjerujem da ćemo ući u prvih 50, što je gotovo nevjerojatno za zemlju naše veličine. Želimo štititi našu zemlju, suverenitet naše zemlje, boriti se za njezin opstanak. Osigurati sigurnost i mir za naše građane, odvratiti svakog potencijalnog agresora", rekao je Vučić iz Davosa.