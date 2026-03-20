Sajam pršuta u Sinju: Uz pjesmu i tradiciju otvorene i važne teme o domaćoj proizvodnji

U Sinju je zavladala prava pršutijada. Mirisi su se širili gradom dok su deseci proizvođača izlagali svoje najbolje proizvode.

Festival je prilika za ljubitelje domaće delicije da uživaju u pršutu, kobasicama i panceti, ali i podsjeća na probleme domaće proizvodnje i manjak domaćih svinja.

Uz vrhunske zalogaje i kapljicu, posjetitelji su mogli pratiti i tradicijske plesove te kulturni program lokalnih KUD-ova. Posebna pažnja posvećena je očuvanju kvalitete pršuta, a natjecanje "Pršut šampion" trajat će dva dana, pri čemu je ovogodišnju titulu osvojila članica KUD-a Bitelić.

Festival ističe važnost malih seoskih gospodarstava i ulaganja u domaću proizvodnju mesa i mlijeka, a nadležni planiraju nove natječaje za poticanje prerade i proizvodnje. Sinj je tako još jednom potvrdio status centra vrhunske tradicijske delicije pršuta.

Više pogledajte u prilogu reporterke dnevnika Nove TV Brune Papić.