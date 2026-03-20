Analiza naftnog stručnjaka: "Svijet se suočava s povijesnom krizom neviđenom od 1970-ih, perspektive su još lošije"

Naftni konzultant i analitičar Jasmin Umićević upozorava kako je trenutačna situacija na energetskom tržištu iznimno ozbiljna te da su predviđanja za budućnost nepovoljna. Prema njegovoj procjeni, "šanse za nekakvo značajnije ograničenje cijena su nemoguće jer su cijene toliko narasle, a perspektive su zapravo još lošije". Iako Vlada analizira proračunske mogućnosti za reakciju, Umićević ističe da u odnosu na golem porast cijena na tržištu „vrlo malo ima prostora, praktički minimalno“.

Stručnjak se slaže s procjenama da je trenutačna situacija zahtjevnija od one na početku ruske invazije na Ukrajinu, naglašavajući da svjedočimo povijesnim trenucima. "Nikad od 1970-ih godina svijet nije bio suočen s ovakvom energetskom krizom". Uspoređujući današnje stanje s onim iz 2022. godine, Umićević pojašnjava da je tadašnja kriza bila lokalna i da nafta nije prestajala protjecati, dok danas "praktički fali 20 milijuna barela na tržištu".

Analiza poskupljenja energenata

"Nema plina, nema izvoza gnojiva, tako da ovo je u ovom trenutku već puno veća kriza nego ono".

Problem "panične kupovine" i zalihe u Hrvatskoj

Komentirajući operativne probleme u opskrbi određenim vrstama derivata u Hrvatskoj, poput plavog dizela, Umićević tvrdi da razlog nije stvarni nedostatak robe. "Hrvatska srećom ima značajne rezerve, ima za preko 90 dana i nafte i naftnih derivata". Trenutačne zastoje pripisuje logističkim izazovima u izvanrednim okolnostima, ali i psihologiji tržišta.

"To se zapravo zove stručno 'panic sale' i 'panic buy'. Ljudi se boje porasta cijena... sjetite se da su u početku krize COVID-a ljudi toaletni papir kupovali. To je recimo nešto slično u ovom času". Naglašava kako državne zalihe služe upravo za trenutke stvarne nestašice, što trenutačno nije slučaj jer derivata ima dovoljno.

Turizam i energetska sigurnost

Kada je riječ o predstojećoj turističkoj sezoni i povećanoj ljetnoj potrošnji, Umićević ne očekuje uvođenje restrikcija. "Hrvatska živi od turizma, preko 25% bruto domaćeg proizvoda zapravo dolazi iz turizma. Koja je to poruka da vi kao krajnja destinacija kažete da ćete ograničiti količine naftnih derivata? Nitko ne dolazi tamo gdje je restrikcija". Kao dodatni osigurač ističe dobru logističku mrežu luka od Ploča do Rijeke te rad Janafa.

Što se tiče opskrbe plinom tijekom ljeta, analitičar ne predviđa dramatične scenarije jer najveća potrošnja plina nastupa zimi. "Hrvatska opet ima jednu dobru poziciju LNG terminala na Krku. Kad ste prvi na ulazu, onda prvo vodite brigu kao uvijek o sebi. Sav onaj plin koji dolazi u slučaju nekakve nestašice prvo će služiti opskrbi hrvatskog tržišta". Situaciju opisuje kao ozbiljnu, napominjući da se može vrlo brzo razriješiti, ali i dodatno pogoršati.