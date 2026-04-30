Sindikati najavljuju jaču borbu za veće plaće i mirovine: "750.000 umirovljenika živi s manje od 617 eura"

Uoči Međunarodnog praznika rada 1. svibnja, tri sindikalne središnjice održale su skup "Praznik rada u Tvornici – zajedno!" na kojem su ponovno istaknule sindikalne zahtjeve za povećanjem plaća i mirovina te potpisale deklaraciju o suradnji na ostvarenju zajedničkih ciljeva.

Na skupu održanom u četvrtak u Tvornici sindikalni čelnici su se osvrnuli na nedavno održan veliki prosvjed "Hrvatska zajedno za veće plaće i mirovine!" na glavnom zagrebačkom trgu i njegovim odjecima, a bilo je riječi i o daljnjim sindikalnim aktivnostima i prioritetima, prvenstveno u kolektivnom pregovaranju i javnopolitičkom zagovaranju.

Čestitajući svima Međunarodni praznik rada svima koji žive od svog rada Mladen Novosel, predsjednik Saveza samostalnih sindikata Hrvatske, istaknuo je kako je cilj sindikata da hrvatskom radniku i umirovljeniku u Hrvatskoj bude bolje i da će na tome i dalje ustrajno raditi kako bio se stvorili uvjeti i za povratak onih koji zbog boljih plaća otišli raditi u inozemstvo.

Poručio je kako u Hrvatskoj inflacija ne raste zbog porasta plaće, nego zbog gramzljivosti i pohlepe svih onih u lancu koji proizvode ili prodaju, jer sve ulazne troškove prebacuju na krajnjeg kupca i zato je u Hrvatskoj najviša inflacija u eurozoni.

Potpisivanje deklaracije znači da će međusobna suradnja sindikata biti još više u dobroj vjeri i snažnija, jer je prijelomni trenutak kada se sindikati moraju puno snažnije oduprijeti pohlepi kapitala i profita i to je jedini odgovor. Naše zajedništvo je naša jedina snaga i oružje, poručio je Novosel.

Dražen Jović, predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata, podsjetio je kako predlažu porast minimalne neto plaće na 1100 eura te de da je prosječna hrvatska plaća svega 47 posto u odnosu na njemačku, a u odnosu na prosječnu plaću u EU 59 posto, a slovensku 66 posto.

Svi ti podaci dramatično pokazuju da je Hrvatska postala zemlja jeftine radne snage i da su takvu odluku donijeli oni koji kroje socioekonomsku politiku i to je nedopustivo i to ne smije dozvoliti, poručio je Jović.

Upozorio je da bismo, ako se tako nastavi, mogli imati državu, ali ne i radnike te dodao da je iz Hrvatske otišlo oko 450.000 radnika, a da je izdano oko 170.000 dozvola za strane radnike u prošloj godini koji uglavnom rade za minimalnu plaću.

Hrvatska nije ništa naučila vezano uz inflaciju u proteklih 5, 6 godina na koju ne utječu samo vanjski utjecaji nego i naši strukturni problemi pa vidimo da su neke zemlje puno otpornije nego Hrvatska, rekao je Jović.

Hrvatska je postala preskupa za vlastite građane, radnici teško žive na rubu preživljavanja, 750.000 umirovljenika ima mirovine manje od 617 eura i Hrvatska je zemlja siromašnih, a ne blagostanja kako tvrdi premijer, upozorila je Sanja Šprem, predsjednica Matice hrvatskih sindikata.

Najavila je da će sindikalne središnjice dati doprinos u budućnosti da radnici doista mogu dostojanstveno živjeti od svoje plaće, a umirovljenici od mirovine.

To nije samo sindikalna priča, nego svakog hrvatskog građanina. Radnik je vrijednost, a ne trošak bilo gdje da radi u javnom, državnom ili privatnom sektoru, a potpisivanje deklaracije je samo formaliziranje već stvorene čvrste suradnje, jer smo svjesni da samo zajedno možemo postići pomake koje očekuju članovi i građani. Sindikalne središnjice neće na tome stati, naša borba za ostvarenje ciljeva da radnicima bude bolje tek slijedi, poručila je Šprem.