Šimunić objavio dokumente o Šahovskom savezu: Spominje se Ćorić, hotel, računi...

Gradonačelnik Oroslavja Viktor Šimunić objavio je na društvenim mrežama kronologiju događaja koja, prema njegovim tvrdnjama, upućuje na moguće financijske nepravilnosti u Hrvatskom šahovskom savezu, ali i potencijalne veze s političkim vrhom.

Kako navodi, sve je započelo 22. siječnja ove godine kada je Savezu uputio zahtjev za pravo na pristup informacijama. Već sljedeći dan iz Saveza su ga kontaktirali, iskazali spremnost na suradnju, ali i zatražili dodatno vrijeme za pripremu dokumentacije. Početkom veljače rok je službeno produljen za 15 dana.

Dokumentaciju je, tvrdi, zaprimio tek 13. travnja, nakon čega je istog dana uočio tri sporna računa i uputio novi zahtjev. Već dan kasnije dobio je tražene račune, a ubrzo potom i telefonski poziv iz kojeg je, kako navodi, stekao dojam da je otkrio ključ problema te da u Savezu vlada zabrinutost.

U središtu priče nalazi se organizacija Europskog prvenstva amatera u šahu, održanog od 24. kolovoza do 1. rujna 2024. na Malom Lošinju. Prema Šimuniću, šahovski klubovi su Savezu uplatili oko 29.000 eura za smještaj i prehranu sudionika, no Savez navodno nije podmirio te troškove na vrijeme, već je sredstva koristio u druge svrhe.

Situacija se, tvrdi dalje, mijenja nakon 24. studenog 2024., kada Tomislav Ćorić preuzima čelno mjesto u Hrvatskom šahovskom savezu.

U tom razdoblju, prema navodima, dolazi i do značajnog povećanja sponzorstva HEP-a – s ukupno 66.400 eura za 2023. i 2024. na 125.000 eura u 2025. godini.

Šimunić pritom ukazuje na mogući sukob interesa, ističući da je član Uprave HEP-a Petar Sprčić vjenčani kum Tomislava Ćorića, koji je 2020. godine glasao za njegovo imenovanje. Navodi i da je 9. travnja 2025. HEP uplatio 125.000 eura Savezu, nakon čega je već 16. travnja podmiren dug prema tvrtki Jadranka Turizam za račune iz listopada 2024.

Posebno naglašava da je tek nakon njegovih konkretnih upita o spornim računima Savez najavio kako će se sam prijaviti USKOK-u i nadležnim institucijama zbog mogućih nepravilnosti.

U svojoj objavi Šimunić dodatno ističe da je Tomislav Ćorić u međuvremenu postao ministar financija, te izražava čuđenje što, kako tvrdi, ni vladajući ni oporba ranije nisu reagirali na navedene okolnosti.

Zaključno poručuje kako u cijelu priču nije ušao s političkom računicom, već iz uvjerenja da javne institucije trebaju djelovati u interesu građana, dodajući da i dalje vjeruje da bi tako sustav trebao funkcionirati.

Njegovu objavu prenosimo u cijelosti:

"OČITO DA SE OVA PRIČA TIČE I TRENUTNIH ČLANOVA VLADE!

Evo vam kronologije događaja:

22.01. ove godine šaljem Hrvatskom šahovskom savezu zahtjev za pravo na pristup informacijama.

Sljedeći dan me zovu iz Saveza, pitaju kaj mi točno treba, izražavaju spremnost na suradnju, no kažu da im treba vremena.

05.02.2026. se ponovno javljaju i produžuju rok za dostavu za 15 dana.

13.04.2026. dostavljaju podatke te isti dan, 13.04.2026. pronalazim 3 sporna računa i šaljem novi zahtjev.

14.04.2026. dobivam sporne račune i ubrzo dolazi telefonski poziv iz kojeg shvaćam da sam najvjerojatnije s 3 navedena sporna računa pogodio u srž problema jer sam dobio dojam da je počela vladati panika u njihovim redovima.

O čemu se radi?

HŠS organizira 24.08.2024. - 01.09.2024. europsko prvenstvo amatera u šahu na Malom Lošinju.

Svi šahovski klubovi su sve plaćali savezu (smještaj i hranu, cca 29.000€) i savez je trebal platiti te troškove, no nije, već, kako su mi priopćili, novce troše nenamjenski.

24.11.2024. Tomislav Čorić (tć) postaje predsjednik HŠS te se u kuloarima tada govori da će srediti povećanje sponzorstva HEP-a, što se već 2025. i ostvaruje. Iznos koji je za 2023. i 2024. bil ukupno 66.400,00€ povećava se na 125.000,00€ u 2025..

Interesatno je da u upravi HEP-a sjedi vjenčani kum Tomislava Ćorića (tć), Petar Sprčić, za kojeg je 2020. osobno i on (tć) glasal da postane član uprave HEP-a.

09.04.2025. HEP uplaćuje 125.000,00€ Hrvatskom šahovskom savezu te se 16.04.2025. sanira dug prema tvrtci Jadranka Turizam, odnosno računi HŠS-a iz listopada 2024. godine.

Zanimljivo je da tek nakon mog konkretnog upita za 3 sporna računa HŠS obećava da će se za sve nepravilnosti sami prijaviti USKOKU-u i nadležnim institucijama. E, tu su shvatili da kak bi Zagorci rekli - vrag zel šalu.

Zanimljivo je da je Tomislav Čorić u međuvremenu postal ministar financija.

Zanimljivo je i to da nitko iz vladajuće strukture to nije primijetio. Zanimljivo je da oporba nije ovo primijetila, a sad se pokušavaju prikazati kao da su oni ovo pokrenuli.

Nazovite me ludim, ali nisam u ovo krenuo s nekom računicom. Ma nisam ni znao dokud to ide. Do članova vladajuće strukture? Ja najiskrenije kažem, možda sam naivan, da zaista nisam to pomislio.

Možda zato jer u mojoj glavi ljudi koji su na vlasti ili se bore da budu na vlasti najprije gledaju za druge, kao nekad u Dubrovačkoj Republici. Znate ono - služite narodu, a ne obrnuto?

Ja sam to stvarno vjeroval i još uvijek vjerujem da tak treba biti", napisao je na Facebooku Šimunić.