USKORO UŽIVO Šef SDP-pa obratit će se javnosti: "Udar Plenkovića i Vlade na samoupravu Zagreba"

Predsjednik SDP-a Hrvatske, Siniša Hajdaš Dončić, u 13 sati obratit će se javnosti iz središnjice stranke na Iblerovom trgu u Zagrebu.

"Predsjednik SDP-a obratit će se javnosti nakon izvanrednog sastanka Predsjedništva SDP-a, a povodom udara na lokalnu samoupravu Grada Zagreba od strane premijera Andreja Plenkovića i Vlade Republike Hrvatske", stoji u najavi konferencije za medije.

Šef SDP-a prethodno je poručio:

"Plenković nije normalan. Ovo nema baš nikakve veze sa sportom, ovo je državni udar radikalne i desne Plenkovićeve Vlade na lokalnu samoupravu".

"Svaka čast sportašima na bronci, to je ogroman uspjeh, no sve to pokvario je Plenković, koji u prvi plan gura jednog izvođača, kojeg stavlja iznad cijele nacije", dodao je Hajdaš Dončić.

"Inače, što se tiče dotičnog izvođača, da je s njegove strane bilo stvarnog poštovanja prema igračima i navijačima, Thompson bi uzeo gitaru, dočekao rukometaše u zračnoj luci i otpjevao im tu jednu pjesmu", kazao je i dodao: "SDP poručuje: budi normalna Hrvatska!"