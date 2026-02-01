Hajdaš Dončić rekao da se vraćaju na vlast, potvrdio Tomaševićevu najavu: "Ići ćemo zajedno"

Manje sati rada za istu plaću moguće je i izvedivo - obećavaju iz SDP-a u novoj Programskoj deklaraciji. Gospodarstvo, kažu, može biti pametnije, no u realnosti bi trebalo promijeniti kompletni ekonomski model.

Jesu li ove mjere upravo glavni aduti kojima SDP misli ići na HDZ i kako ih misle u praksi provesti, otkrio je njihov čelnik Siniša Hajdaš Dončić s kojim je u Dnevniku Nove TV razgovarala reporterka Sabina Tandara Knezović.

Hajdaš Dončić ranije je ustvrdio da se SDP vraća na vlast. "Zašto ste tako uvjereni", upitala ga je Tandara Knezović.

"Zbog ekonomskog programa, ljudi, zbog energije koja je jučer bila vidljiva na konvenciji, ali i zbog snažne poruke mene i Tomislava Tomaševića da ćemo na izbore ići zajedno", odgovorio je Hajdaš Dončić.

Upitan zašto misli da i ostatak Hrvatske tako misli, ustvrdio je SDP stvara pozitivnu klimu.

USKORO OPŠIRNIJE...