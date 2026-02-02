Rukometaši kod Plenkovića u Banskim dvorima: "Najvažnije je da budete s ljudima koji cijene sve što radite"

U Banskim dvorima premijer Andrej Plenković primio je naše brončane rukometaše.

"Imao sam čast i privilegiju dočekati vas u zračnoj luci. Koliko ste puta već uveselili našu naciju. Ono što vi donosite je posebno, mi vam od srca čestitamo.

Uveseljavate našu naciju, pokazali ste toliko puno prkosa i ponosa, ovo što vi donosite je posebno, zahvaljujemo na vašim uspjesima, vi ste zlatna generacija, svaki put nas iznenadite i pokazujete kako se bori za domovinu, zadovoljstvo mi je reći da ćemo večeras proslaviti kako ste vi to tražili", rekao je ministar Tonći Glavina na početku.

Prisutnima se obratio i izbornik rukometne reprezentacije Dagur Sigurðsson.

"Obično sam u svlačionici s dečkima, koja ponekad smrdi, nisam često u ovoj ulozi, ali hvala svima na potpori. Hvala vam i nadamo se i dalje vašoj podršci"

Okupljenima u Banskim dvorima obratio se i premijer Plenković.

"Oduševili ste cijeli hrvatski narod, nastavili ste taj kontinuitet, pokazali ste koliko je ova generacija i dalje snažna, ovo je fantastičan uspjeh. Ovo potvrđuje kolektivnu snagu. Šteta što nije bilo finale, ali i bronca je zlatnog sjaja", kazao je Plenković.

Potom se osvrnuo na večerašnji doček.

"Red je da se danas i mi vama odužimo, najvažnije je da budete s ljudima koji cijene sve što radite, veselim se da se danas organizira doček, jer to je i više nego primjereno, mi smo Vlada koja cijeni sport i naše sportaše", rekao je.

"Uživajte danas i želimo vam puno uspjeha, pravi ste prvaci, čestitke", rekao je premijer.

Rukometaši u Banskim dvorima (Foto: DNEVNIK.HR)

Andrej Plenković - 1 Foto: Ronald Gorsic / CROPIX

Podsjetimo, Hrvatski rukometni savez otkazao je doček rukometaša na Trgu, nakon što Grad Zagreb nije udovoljio želji rukometaša da Thompson pjeva na dočeku koji je prvotno organiziran za 15 sati.

Nakon toga došlo je do preokreta, Vlada je preuzela organizaciju dočeka, doći će i Thompson, a Grad Zagreb je priopćio da Vlada nije tražila suglasnost Grada Zagreba za ovaj događaj.

O svemu će se oglasiti i Tomašević, a njegova izjava najavljena je za 14 sati.

Na 📞 #sjednicaVRH donesen je Zaključak o preuzimanju organizacije dočeka za brončane rukometaše, u suradnji s @HRS_CHF. Doček će se održati u ponedjeljak 2. veljače 2026., s početkom u 18.00 sati, na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu.



🤾‍♂️ https://t.co/NODGquV4fx pic.twitter.com/lmxgQp4JI1 — Vlada Republike Hrvatske (@VladaRH) February 2, 2026

"Uzimajući u obzir da je hrvatska rukometna reprezentacija osvojila brončanu medalju na Europskom prvenstvu u rukometu u Danskoj, Švedskoj i Norveškoj, što je još jedan izvrstan uspjeh ove generacije naših rukometaša, Vlada smatra potrebnim organizirati primjeren doček rukometaša u Zagrebu.

Stoga je na jutrošnjoj telefonskoj sjednici Vlada donijela Zaključak o preuzimanju organizacije dočeka za brončane rukometaše, u suradnji s Hrvatskim rukometnim savezom. Doček će se održati u ponedjeljak 2. veljače 2026., s početkom u 18 sati, na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu", priopćeno je iz Vlade.

Vlada poziva sve navijače i naše sugrađane da dođu na središnji gradski trg glavnog grada Hrvatske pozdraviti hrvatske rukometaše i zajedno s njima proslaviti njihov uspjeh.

Riječ je, ističe se u priopćenju, o događaju nacionalnog karaktera i značaja, a ne isključivo lokalnog. Pri odlučivanju o organizaciji dočeka osobito vodimo računa o očekivanjima i željama brojnih navijača i građana koji žele pozdraviti naše rukometaše, što se jasno vidjelo i prigodom dočeka 3. veljače 2025., nakon osvajanja srebrne medalje na Svjetskom prvenstvu.

Podsjećaju da je taj doček, prije točno godinu dana, bio organiziran u suradnji Vlade, Grada Zagreba i Hrvatskog rukometnog saveza, i da je protekao u najboljem redu, uz uvažavanje želja hrvatskih rukometaša u vezi s programom i izvođačima na pozornici.

"Budući da je gradska vlast prvotno započela proces organizacije dočeka bez ikakve konzultacije i dogovora s Vladom, a potom ga je otkazala, Vlada je odlučila – u suradnji s Hrvatskim rukometnim savezom – hrvatskim rukometašima i građanima omogućiti primjerenu proslavu još jednog iznimnog postignuća hrvatskog sporta. Doček će se organizirati u skladu sa željama hrvatskih rukometaša, zbog kojih građani i dolaze na doček", zaključila je Vlada na telefonskoj sjednici.