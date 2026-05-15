Pljuštali komentari u Saboru: "Hrvatska je taoc svevolje i samovolje jedne osobe – Plenkovića"

Uoči glasanja o prijedlogu tri kandidata za suce Ustavnog suda, koji naposlijetku nisu dobili potrebnu podršku, u sabornici se povela burna rasprava zbog traženja stanki i prepucavanja lijeve oporbe i vladajućih oko odgovornosti što taj sud i nadalje nastavlja raditi u nepotpunom sastavu.

"Jedini razlog zbog kojeg danas neće doći do izbora sudaca Ustavnog suda je Andrej Plenković, koji je svjesno i namjerno, kada je osjetio da bi možda moglo doći do nekog razgovora, ali na Odboru i bez licitacije s časnim ljudima, ničim izazvan 'spalio' tri imena, a nitko ne zna zašto", poručio je predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.

Naglasio je kako je do dogovora moglo doći, ali nije jer je "Hrvatska taoc svevolje i samovolje jedne osobe – Plenkovića".

Optužbe su pljuštale i s jedne i s druge strane, a predsjednik Hrvatskog sabora nizao je opomene pa ih je dobar dio zastupnika dobio i po tri pa više nisu imali pravo govoriti.

"Vi blokirate izbor Ustavnog suda. Iz SDP-a su jasno rekli da ne žele izabrati nikoga od trojice, njima odgovara da Ustavni sud ne bude potpun. Govorite laži, dogovorili ste se s nama i onda odustali jer su vam Možemo! i Benčićka zaprijetili raskidom koalicije", navodili su zastupnici HDZ-a, a Hrvoje Zekanović predsjednika SDP-a prozivao je "Hajdaš-Benčić".

Naglasili su kako je parlamentarna većina pokazala odgovornost, što se, kazali su, dokazalo i prilikom davanja podrške predsjednici Vrhovnog suda.

SDP: Želimo da Ustavni sud bude neutralan

"Sto puta izgovorena laž neće postati istina. U želji za pokoravanjem svih neovisnih institucija Plenković je taj koji je protuustavno vezao procese koji nemaju veze jedan s drugim, a i međunarodne organizacije su vas optužile da namjerno potkopavate vladavinu prava. Ne damo vam da progutate pravosuđe", uzvraćali su iz SDP-a.

Mi želimo da Ustavni sud bude neutralan, a vi da bude neutraliziran od izvršne vlasti, ustvrdili su.

I iz Možemo! su ustrajali na tvrdnji da je ovu krizu izazvao Plenković jer je "protuustavno i nezakonito" htio rješavati Ustavni i Vrhovni sud u paketu.

"Jedini razlog zašto nije postignut dogovor je uvjet Plenkovića da on želi svoju stranačku većinu u Ustavnom sudu, a mi ne pristajemo na to da ga podjarmljuje. Odgovornost je na vama i vašem voljenom vođi, ucjenama ste htjeli postići svoje ciljeve“, naglasili su, a iz HDZ-a odgovorili da je Možemo! zarobio institucije u Zagrebu.

Raspudić: Jedna i druga strana govore istinu

Nino Raspudić (Klub nezavisnih zastupnika) današnju je situaciju ocijenio "iznimnom" jer, drži, i jedna i druga strana govore istinu, no s obzirom da se, kazao je, nikoga osim ljevice nije pitalo za dogovor o kandidatima, u ovom "kalu" nije htio sudjelovati, a Željko Lacković (Klub Nezavisnih i HSU) istaknuo kako oni koji ne glasaju nisu spremni preuzeti političku odgovornost.

Na prijedlog Marijane Puljak (Centar) o promjeni modela izbora ustavnih sudaca, HDZ-ova Danica Baričević joj je poručila da nije "razina" koja može raspravljati o Ustavnom sudu jer je pobjegla s mjesta prometne nesreće. "Nisam pobjegla jer nesreće nisam bila svjesna, ogrebala sam auto na parkingu", kazala je Puljak te dodala kako joj ne može organizacija osuđena za korupciju govoriti za što je sposobna.

"Onaj tko ogrebe auto, a nije to osjetio, možda ima nekih drugih problema koje mogu dovesti do toga da mu uzmu vozačku dozvolu", uključio se i Jandroković.