Napadnuta reporterka Dnevnika Nove TV o trenucima užasa: "Stvorili su živi zid, padale su šake..."

Nakon priče ekipe Poziva o ilegalno sagrađenoj mrtvačnici na privatnoj zemlji napadnuta je novinarska ekipa Nove TV, a zbog svega je u ponedjeljak navečer priveden i načelnik Općine Marina.

O cijelom incidentu razgovarali smo s reporterkom Dnevnika Nove TV Teom Johman Nitraj, koja je napadnuta netom prije javljanja uživo. Kako nam kaže, ni na kraj pameti nije joj bilo da će izbiti fizički sukob.

Johman Nitraj je u Bliznu Donju, na groblje Mitlo, stigla oko 18 sati, gdje je o ilegalnoj gradnji uživo trebala razgovarati s predsjednicom općinskog vijeća Mirjam Radić, a s njom je stiglo i nekoliko vijećnika.

Međutim, na mjesto događaja tada su došli i načenik Ante Mamut, u društvu s 15-ak prijatelja, mahom muškaraca, te sporni poduzetnik Marijan Ugrina, koji je novinarskoj ekipi Nove TV i ranije prijetio da će im razbiti kamere ako nastave snimati prilog.

"Kada sam prišla Ugrini kako bih mu postavila pitanje, ti su muškarci stvorili živi zid oko njega, nisu mi dopustili da priđem bliže", ispričala nam je Johman Nitraj te dodala da je tada situacija eskalirala.

Mamut se, zajedno sa svojim kolegama, počeo tući s vjećnicima - padale su šake i udarci, a bilo je i razderanih majica. Tada se načelnik, koji je također zadobio udarac u glavu, okomio na reporterku.

"Krenuo je prema meni, iščupao mi je mikrofon iz ruku te zamahnuo kako bi me udario. Međutim, kolega je stao između nas kako bi me zaštitio. Tada su nam oduzeli kamere i ubacili ih u prtljažnik automobila", rekla je.

I načelnik i njegova ekipa uzrujani su zbog priče o ilegalnoj gradnji mrtvačnice.

"Mamut mi je tada cijelo vrijeme govorio da sam ja kriva što će se oni poubijati ovdje te da su sva groblja u Marini ilegalna", poručila je.

Nakon nemilog incidenta novinarska ekipa uputila se u Policijsku postaju Trogir, gdje su dali iskaz o događaju i podnijeli kaznenu prijavu.

Policija je privela načelnika Mamuta i nekolicinu nasilnika, a preuzeli su i kamere koje su ranije otete ekipi Nove TV, a sve s ciljem utvrđivanja detalja incidenta.

U policiji su, kaže nam Johman Nitraj, bili do kasnih noćnih sati.

Informativni program Nove TV osudio je napad na novinarsku ekipu koja je samo radila svoj posao i očekuje brzu reakciju institucija.

Oglasio se HND

O cijelom događaju upitali smo i predsjednika Hrvatskog novinarskog društva Hrvoja Zovka.

"U nedjelju smo obilježili Svjetski dan slobode medija, a danas svjedočimo još jednom odvratnom napadu na novinare. Ovaj incident točno pokazuje u kakvoj atmosferi radimo, gdje se napadi svakodnevno događaju", rekao je Zovko za DNEVNIK.hr.

Istaknuo je da ovaj događaj predstavlja ogledni primjer - pokazuje da pojedinci mogu ilegalno graditi, a pritom i napadati one koji to pokušavaju razotkriti. "Oni se jednostavno ne boje posljedica svoga djelovanja", dodao je.

Ipak, kaže nam, pohvalna je brza reakcija policije. Još preostaje vidjeti kako će vladajući odgovoriti na incident, a Zovko poručuje da je osuda s njihove strane nužna.

"Najviši predstavnici države moraju osuditi ovaj napad i poslati snažnu poruku - kako jednom ne bi bilo prekasno", zaključio je predsjednik HND-a te dodao da će o događaju informirati sve međunarodne partnere.