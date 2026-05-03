VIDEO Na tuđoj zemlji izgradio mrtvačnicu i grobnice! Kad su ga pitali zašto to radi, napao je ekipu Poziva: "Pustit ću psa na vas!"

"Evo ovo tu što vidite je moja zemlja na kojoj se nalazi mrtvačnica koja je izgrađena prije nekih godinu i pol dana bez moje suglasnosti i bez mog odobrenja i to je po meni suludo", žali se Joško Smoljić, šećući do mrtvačnice.

U općini Marina, groblje Mitlo dobilo je zanimljivo proširenje. Privatno.

"Počeli su se ljudi hvaliti kako su kupili grobnicu. I tako. Mi smo se pitali kako, ali se prodaje i to... tako smo saznali da se napravilo nelegalno groblje", govori Helena.

"Možeš raditi što hoćeš. Možeš devastirati, uništavati, rušiti. Bespravno graditi. Samo mi daj glas... To je poanta svega. Zašto rade to ako rade protuzakonito, to nije u redu", izjavio je Jakov.

No krenimo redom. Groblje Mitlo se nalazi na čestici 3032 i u vlasništvu je općine Marina. Tik uz tu česticu naslanja se čestica 3029/1, 3028/2 i 3028/1 koje su u vlasništvu privatnih osoba. I tu kreće priča. Netko je na privatnoj zemlji izbetonirao 32 grobnice i mrtvačnicu.

Joško Smoljić pojašnjava: "Krenut ćemo od ovoga rješenja o nasljeđivanju. On kaže da je iza pokojne babe Mare Smoljić, da sam ja naslijedio te čestice koje su sporne. 3028/1, 3028/2. To je zemlja na groblju, na groblju u Mitlu. To je zemlja na kojoj je izgrađena mrtvačnica."

I sam zbunjen za pomoć se obraća predsjednici općinskog vijeća koja ovim pothvatom ostaje u čudu.

"Koliko znam ne postoji projektna dokumentacija i sve ostalo za izvođenje, ali novac smije primati samo komunalno poduzeće, a ne privatna osoba kako ja imam spoznaje", tvrdi Mirjam Radić.

Ekipa Poziva otišla je do direktora marinskog komunalca da vidimo znaju li oni što se događa i tko gradi. Direktor komunalca Dragan Jakus rekao je:

"Doslovno mi se muči kad mi ljudi postavljaju pitanje o proširenju groblja Mitla. Ljudi su dobili grobnice, na privatnoj parceli su napravili, nemamo mi tu što dalje. Mi kao komunalac nemamo s tim apsolutno nikakve veze".

Razgovor s poduzetnikom brzo je eskalirao, pa nakon nasrtaja na kamermane Poziva stigla je i prijetnja: "Pustit ću pasa na vas!"

Ravnatelj Uprave za komunalno gospodarstvo Tomislav Vukić oštro je reagirao na skandal s ilegalnim grobljem u općini Marina, naglasivši da privatna groblja na privatnoj zemlji u Republici Hrvatskoj zakonski nisu moguća već osam desetljeća. Prema važećim propisima, pravo na korištenje grobnog mjesta može dodijeliti isključivo jedinica lokalne samouprave ili njezino komunalno poduzeće, dok privatne građevinske tvrtke nemaju nikakve ovlasti za prodaju ili naplatu takvih mjesta.

Budući da u evidencijama Ministarstva nisu pronađene nikakve građevinske dozvole za proširenje groblja Mitlo, Vukić je najavio hitan inspekcijski nadzor nad radom lokalnog komunalnog poduzeća kako bi se utvrdilo tko je i na temelju kojih dokumenata dopustio ukope na nelegalnoj lokaciji. Odgovornost za ovaj propust snosi i sama Općina koja je bila dužna cijeli slučaj prijaviti građevinskoj inspekciji čim su radovi započeli.

Sudbina izgrađenih grobnica i mrtvačnice ostaje krajnje neizvjesna, jer ako se ne postigne dogovor o otkupu zemljišta i naknadna legalizacija, objektima prijeti potpuno uklanjanje. Konačna poruka Ministarstva građanima je jasna: adresa za dogovore o grobnim mjestima isključivo je lokalna vlast, a ne privatni poduzetnici.

Tko je zapravo "lokalni poduzetnik" koji prodaje grobnice na tuđoj zemlji po cijeni od 10.000 eura? Kako je načelnik općine reagirao na pitanja o "ispunjenom obećanju" i zašto je direktor komunalca prijavu protiv odgovornih nazvao "kretenizmom"?

Čitavu nevjerojatnu priču, tajne snimke kupoprodaje i trenutak u kojem načelnik bježi od novinara uz opravdanje da ga "sve boli", pogledajte u videoprilogu "Poziva Domagoja Mikića"!