Vlada je preuzela organizaciju svečanog dočeka za hrvatske rukometaše koji su osvojili brončanu medalju na Europskom prvenstvu.

Na dočeku će pjevati Marko Perković Thompson.

Doček, koji se prvotno trebao održati u ponedjeljak u 15 sati, prethodno je otkazan nakon što su rukometaši tražili nastup Marka Perkovića Thompsona, na što Grad Zagreb nije pristao.

Na X-u se oglasila bivša premijerka Jadranka Kosor.

"Ovo je sada rat. Bez presedana u političkoj povijesti Republike Hrvatske", poručila je.

