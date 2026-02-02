Vlada je preuzela organizaciju svečanog dočeka za hrvatske rukometaše koji su osvojili brončanu medalju na Europskom prvenstvu. Na dočeku će pjevati Marko Perković Thompson. Doček, koji se prvotno trebao održati u ponedjeljak u 15 sati, prethodno je otkazan nakon što su rukometaši tražili nastup Marka Perkovića Thompsona, na što Grad Zagreb nije pristao. Na X-u se oglasila bivša premijerka Jadranka Kosor. "Ovo je sada rat. Bez presedana u političkoj povijesti Republike Hrvatske", poručila je. Sve detalje o dočeku rukometaša pratite OVDJE.