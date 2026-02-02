Preokret oko dočeka rukometaša! Vlada organizira, pjevat će Thompson. Iz Grada poručili: "Nisu tražili dozvolu"

"Medalje koji naši sportaši osvajaju, osvajaju se za Hrvatsku! Za lijepu našu. Ne za NDH", poručila je Orešković.

"Plenković nije normalan. Ovo nema baš nikakve veze sa sportom, ovo je državni udar radikalne i desne Plenkovićeve Vlade na lokalnu samoupravu", poručio je predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić .

Sandra Benčić , koorodinatorica stranke Možemo!, u svojoj objavi na Facebooku napisala je da su u prostorije njihove stranke ušli pripadnici policije.

Ministar turizma i sporta Tonči Glavina poručio je da će se ispuniti sve želje rukometaša, a građane je pozvao da dođu na Trg.

"Ovo je sada rat. Bez presedana u političkoj povijesti Republike Hrvatske", poručila je bivša premijerka Jadranka Kosor .

HDZ je ustvrdio da je zabrana jedne pjesme Marka Perkovića Thompsona bila "samo izlika za zabrane svega nacionalnog i domoljubnog ".

Na glavnom zagrebačkom trgu započele su pripreme za doček.

Grad: Nitko nije tražio dozvolu za zauzimanje javne površine

Iz Grada Zagreba poručuju da za svako zauzimanje javne površine treba suglasnost Grada Zagreba te da ju za doček u 18 sati nitko nije tražio.

Gradonačelnik Tomislav Tomašević dat će izjavu novinarima u 14 sati, a moći ćete je pratiti uživo na našem portalu.