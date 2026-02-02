Preokret oko dočeka rukometaša! Vlada organizira, pjevat će Thompson. Iz Grada poručili: "Nisu tražili dozvolu"

Dalija Orešković poslala poruku nakon preokreta
"Medalje koji naši sportaši osvajaju, osvajaju se za Hrvatsku! Za lijepu našu. Ne za NDH", poručila je Orešković.
Procurio sadržaj prijetnji: "Postavljene su bombe, Tomašević neće dočekati jutro"
Procurio je sadržaj prijetnji upućenih Tomislavu Tomaševiću.
SDP reagirao na odluku Vlade: "Plenković nije normalan"
"Plenković nije normalan. Ovo nema baš nikakve veze sa sportom, ovo je državni udar radikalne i desne Plenkovićeve Vlade na lokalnu samoupravu", poručio je predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
Plenković prima rukometaše u Banskim dvorima
U Banskim dvorima premijer Andrej Plenković primit će rukometaše.
Policija je ušla u prostorije Možemo!
Sandra Benčić, koorodinatorica stranke Možemo!, u svojoj objavi na Facebooku napisala je da su u prostorije njihove stranke ušli pripadnici policije.
Ministar objavio detalje dočeka rukometaša: "Bit će veličanstveno"
Ministar turizma i sporta Tonči Glavina poručio je da će se ispuniti sve želje rukometaša, a građane je pozvao da dođu na Trg.
Kosor: "Ovo je sada rat bez presedana"
"Ovo je sada rat. Bez presedana u političkoj povijesti Republike Hrvatske", poručila je bivša premijerka Jadranka Kosor.
HDZ se zbog rukometaša obrušio na Tomaševića
HDZ je ustvrdio da je zabrana jedne pjesme Marka Perkovića Thompsona bila "samo izlika za zabrane svega nacionalnog i domoljubnog".
FOTO Počele pripreme za doček na Trgu
Na glavnom zagrebačkom trgu započele su pripreme za doček.
Grad: Nitko nije tražio dozvolu za zauzimanje javne površine
Iz Grada Zagreba poručuju da za svako zauzimanje javne površine treba suglasnost Grada Zagreba te da ju za doček u 18 sati nitko nije tražio.
Gradonačelnik Tomislav Tomašević dat će izjavu novinarima u 14 sati, a moći ćete je pratiti uživo na našem portalu.
Thompsonov menadžer za DNEVNIK.hr: "Ovaj poziv se ne odbija"
"Dobili smo poziv iz Hrvatskog rukometnog saveza da Marko nastupi na dočeku rukometaša na Trgu bana Jelačića u 18 sati. Naravno da će nastupiti, taj se poziv ne odbija", rekao je za DNEVNIK.hr Zdravko Barišić.
Vlada danas organizira doček brončanih rukometaša
Vlada je preuzela organizaciju svečanog dočeka za hrvatske rukometaše koji su osvojili brončanu medalju na Europskom prvenstvu.
Burne reakcije na otkazani doček rukometaša
Tomašević se oglasio nakon otkazanog dočeka