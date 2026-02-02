"Medalje se ne osvajaju za NDH. Večeras se slavi uspjeh proustaške desnice": Dalija Orešković poslala poruku nakon preokreta

Saborska zastupnica Dalija Orešković reagirala je nakon preokreta oko dočeka rukometne reprezentacije.

Vlada je preuzela organizaciju dočeka te je najavljeno da će za Trgu bana Josipa Jelačića ipak zapjevati Thompson nakon što je prethodno doček otkazan jer se Grad Zagreb nije složio s tom idejom.

"Medalje koji naši sportaši osvajaju, osvajaju se za Hrvatsku! Za lijepu našu. Ne za NDH", poručila je Orešković.

Ako je, navela je dalje, "kamen spoticanja bio Thompson kao izvođač, a ne njegova pjesma, to znači da se rukometaši koriste kao instrument koji otvara vrata uzvikivanju ustaškog pokliča".

"Večeras u 18 sati u organizaciji Vlade, ne slavi se sportski uspjeh, već uspjeh proustaške desnice u veličanju pozdrava i ideoligije koja našu državu u njezinom ustavnom određenju poništava. Domoljubni građani bi ovakav doček morali bojkotirati. Čak i kada se radi o uspjesima sportskih reprezentacija, pravi domoljubi moraju ostati Domovini vjerni", zaključila je.