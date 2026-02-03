Razbojnik prebio radnicu u centru Zagreba, ona krvava trčala za njim: "Bilo je jezivo"

U samom centru Zagreba, na križanju Ilice i Frankopanske ulice, u utorak ujutro došlo je do nasilnog incidenta u kojem je napadnuta radnica trgovine Bipa.

Prema iskazima očevidaca, napad je bio iznimno brutalan. Muškarac je fizički nasrnuo na zaposlenicu, udarao je šakama te joj razbio mobitel.

"Bilo je jezivo. Muškarac je napao radnicu Bipe i udarao ju šakama. Čak joj je razbio i mobitel. Taksisti su trubili, ali nitko se nije usudio prići. Zatim je krenuo bježati Ilicom, a izranjavana radnica ga je lovila. Na kraju su ga zaustavili prolaznici i zadržali do dolaska policije", ispričao je jedan od očevidaca, piše Jutarnji.

Nakon bijega napadača nekoliko prolaznika uspjelo ga je sustići i zadržati do dolaska policijskih službenika.

Prema prvim informacijama, sumnja se da je riječ o krađi koja je eskalirala u fizički napad.