U rujnu prošle godine činilo se da je pravda je zadovoljena. Hrvat, inače zaposlenik Europskog parlamenta, osuđen je za fizičko i seksualno zlostavljanje svojih pasa, a sve je to i snimao. Zatim je uslijedio šok – Županijski sud u Zagrebu poništio je presudu i vratio slučaj na ponovno suđenje. Cijelo to vrijeme Ivor Ivanišević ne pojavljuje se na sudu.

U rujnu se činilo kao gotova stvar. Iz udruge Prijatelji životinja tada su ustvrdili da je spašen obraz hrvatskog pravosuđa, a onda je stigao hladan tuš. Srušena je nepravomoćna presuda protiv silovatelja životinja.

"Postupak ide ponovo kao da prvostupanjska presuda nije niti donijeta", rekao je Krešimir Devčić, sudac i glasnogovornik Županijskog suda u Zagrebu.

Slučaj je to zbog kojeg se istražiteljima, ali i cijeloj javnosti, okretao želudac. Radi se o iživljavanju nad nesretnim životinjama koji je, prema dostupnim podacima, trajao godinama.

"Policijska uprava zagrebačka je 2015. provodila izvide vezano za informaciju o iskorištavanju djece vezanu za pornografiju na društvenim mrežama. Tada nam se otvara sumnja na osobu vezano za djelo ubijanja i mučenja životinja", objasnila je glasnogovornica Policijske uprave zagrebačke Marija Goatti.

Policija upada u stan na zagrebačkoj Knežiji. Zatiče dva psa, izmučena i izgladnjela, s vidljivim ožiljcima i ozljedama. Ondje je pronašla i stotine CD-a s videodokazima eksplicitnog fizičko i seksualnog zlostavljanja. Zlostavljač završava u pritvoru, a psi u Dumovcu.

"Kujica je bila strašno mršava. Ona je očito bila pod velikim stresom jer mužjak nije bio. On je bio u puno boljem zdravstvenom i gojnom stanju", rekla je Tatjana Zajec, voditeljica skloništa u Dumovcu.

Sve je nedvojbeno dokazano

Optuženi muškarac to je radio godinama. Svoja je dva psa izgladnjivao, zlostavljao, silovao i sve to snimao. Za policiju u ovom slučaju od početka nije bilo nikakve sumnje.

"Nedvojbeno je sve dokazano, govorimo o 2015. godini, ali sve je ukazivalo da se to događalo unazad šest godina, dakle od 2009. godine", rekla je Goatti.

Optuženi Ivor Ivanišević, otkako je 2017. pokrenuto suđenje u ovom slučaju, radi ni manje ni više nego u Europskom parlamentu u Bruxellesu, a na sudu se ne pojavljuje.

Dakle, zaposlenik Europskog parlamenta, jednog od zakonodavnih tijela Europske unije, ne poštuje i izigrava zakone jedne od njezinih članica. Kako je to moguće, novinarka Provjerenog Maja Medaković upitala je i njegova poslodavca.

"Europski parlament ne komentira sudske procese koji su u tijeku, a zbog zaštite privatnosti ne može komentirati niti pojedinačne slučajeve koji se odnose na neke od zaposlenika. Također, poštujemo presumpciju nevinosti u kaznenom postupku, odnosno načelo da je svatko nevin dok mu se ne dokaže suprotno", stoji u odgovoru iz Europskog parlamenta.

Međutim, Ivanišević je u rujnu prošle godine proglašen krivim. Nepravomoćna osuđujuća presuda je u rujnu prošle godine donijeta svega osam dana prije nastupanja zastare. Za Ivaniševićem je izdan i europski uhidbeni nalog, no on do dana današnjeg nije uhićen.

Sudski postupak vraćen na početak

Belgijska policija posljednji ga je put vidjela početkom 2021., kada mu je na adresi na kojoj je prijavio boravište uručila poziv na ročište u Hrvatskoj za suđenje koje je tada bilo u tijeku.

"Ta situacija ustvari nije toliko bizarna. Naime, u potrazi za bjeguncima nema ništa filmski. Ukoliko se skrivate dovoljno ustrajno i dovoljno dobro i pažljivo, neće vas pronaći policija, bez obzira što se radi o Belgiji. Isto tako bi bilo i da se radi o Hrvatskoj. Onaj bjegunac koji odluči se sakriti na način da bude uistinu nevidljiv, takav će i ostati", rekao je Rafael Krešić, odvjetnik za kazneno pravo.

Policiji je nedostupan, ali očito ne i svojim odvjetnicima jer je žalba koju su na presudu uložili urodila plodom.

"Odlučujući o žalbama obrane, drugostupanjski sud u Zagrebu je ukinuo prvostupanjsku presudu obzirom na činjenicu da se u žalbama upiralo na određene povrede postupka koji su zaista i utvrđene. Obzirom da se radilo o bitnim povredama kaznenog postupka, vijeće je moralo ukinuti presudu i vratiti cijeli postupak na ponovno odlučivanje", rekao je Devčić.

Za komentar je ekipa Provjerenog i ovoga puta tražila Ivaniševića. On nije odgovorio pa su se obratili njegovim odvjetnicima. Pred kamere nisu htjeli pa su odgovorili dopisom.

"U prvostupanjskom postupku su počinjene od strane suda eklatantne povrede kaznene procedure koje su diskriminirale našeg branjenika i koje su i rezultirale očekivanim sankcioniranjem drugostupanjskog suda kroz ukidajuće rješenje. Obzirom na uputu ukidnog rješenja drugostupanjskog suda, jedina moguća odluka u nastavku ovog postupka je oslobađajuća presuda", stoji u dopisu.

Za Luku Omana iz Prijatelja životinja, sumnje nema. Sve predugo traje, a sati video materijala s CD-a koje je kao dokaze izuzela policija iz Ivaniševićeva stana po njemu su i više nego dovoljni.

"Želim naglasiti da se u cijelom postupku uopće ne raspravlja o tome tko je što učinio nego se bavimo s proceduralnim greškama. Ja se stvarno nadam, s obzirom da je vraćeno na sud, da će se sada paziti i da zapravo će biti jednako osuđeno", rekao je Oman.

Uskoro počinje nova rasprava

Za malo više od mjesec dana zakazana je nova rasprava kao da prvog suđenja i presude nije ni bilo. Sudit će mu se ponovno, na istom sudu i pred istom sutkinjom, iako je u žalbi traženo njezino izuzeće. Za donošenje presude sutkinja će imati 14 mjeseci jer zastara nastupa u rujnu 2023. godine.

Do sada je vješto izbjegavao svoje obveze prema sudu. Nije mnogo pomogao ni europski uhidbeni nalog izdan na njegovo ime. Policiji je, ma koliko to nevjerojatno zvučalo, još uvijek nedostupan.

Maksimalna kazna za djela koja mu se stavljaju na teret u Hrvatskoj je godinu dana zatvora. Nedovoljno, kažu iz Prijatelja životinja i zakon bi trebalo mijenjati te uvesti strože kazne za zlostavljanje životinja koje traje duže vrijeme pa i godinama, kako je i ovdje slučaj. U cijeloj ovo priči od koje se okreće želudac, kontekst je strašan jednako kao i dokazi.

"Grozno je uopće da on radi u Europskom parlamentu, da sud nije mogao doći do njega. To je na neki način ruganje i zakonima i sudstvu i mislim da to je nedopustivo", rekao je Oman.

Taktika bjegunca od zakona je jasna – odugovlačiti koliko je god moguće. Posljedica cijele priče dovoljna je da produbi ionako veliko nepovjerenje u institucije. Raditi takve gnjusne stvari, sve to snimati i proći nekažnjeno – boli zdrav razum.

