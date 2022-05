Koliko ste puta tražili koju kunu po autu, usred gužve, na semaforu. I to zato što vas je netko oduševio svojim akrobacijama i talentom. Ovo je priča o onima na koje naletite u prometu, onima koje vidite na minutu i pol, onima koji vas nasmiju, uvesele ili naljute.

Iako ne baš sretni idejom da sa samo 15 godina napusti obiteljsko gnijezdo, roditelji Jamesa Davida pustili su ga da prati svoje snove, pridruži se cirkusi i usavršava ono za što smatra da je rođen. Ipak, kaže da mu je bez njih, koliko god se već navikao.

"Moj otac je moj mentor, moj učitelj u životu, jer i on je umjetnik. Glazbenik je, svira gitaru i udaraljke, a pleše i salsu i kumbiju. Nedostaje mi otac. Nedostaje mi i majka, naravno", rekao je David.

Sve je krenulo sasvim slučajno: od instrumenata pa do loptica i čunjeva.

"Bio sam glazbenik prije i jedan dan sam susreo jednog dečka. Imao je neke loptice i pitao sam mogu li probati. Probao sam i sada više ne mogu prestati", rekao je.

Strast i volja za žongliranjem jednaka je sada baš kao i prije 15 godina. a to dokazuje i činjenica da mu nije teško svakodnevno svoje vještine pokazivati i nerijetko nervoznim vozačima. Ipak, bolje pamti one ljepše komentare.

"Ljudi sjednu u auto i vide nekog lika koji balansira loptu na glavu i pritom baca neke tri stvari u zrak, ili četiri ili pet i dobro reagiraju. Baš dobro", rekao je.

O novcu nije htio govoriti, ali kaže da se dobrom može zaraditi. Ipak, krvav je to posao i definitivno nije za svakoga.

"Sasvim dobro živim. Ne treba mi ništa posebno, ne trošim puno i nije mi cilj biti bogat. Samo želim živjeti", rekao je David novinarki Provjerenog Sari Duvnjak.

Baš kao James, i Juan, vozač BMX-a iz Kolumbije, ima sličnu priču. I njegov cilj je bio raditi i putovati pa se zbog toga našao u Hrvatskoj.

"Ovdje sam došao zbog svoje bivše cure. Onda sam upoznao malo vašu državu, sviđa mi se more, otoci i predivno je u Zagrebu. Sviđaju mi se ljudi ovdje i jako se dobro osjećam", rekao je.

I hrvatska cirkuska scena je velika

Baš za vrijeme snimanja ovog priloga Provjerenog, održavao se festival uličnih izvođača. Mnogima koji su ondje nastupali to nije hobi već isključivo – posao.

"S našim talentom idemo po svijetu, upoznajemo ga. I ima nas posvuda. U Hrvatskoj je to možda nešto relativno novo, ali u svijetu je baš jako popularan ovaj vid umjetnosti", rekao je Emilio.

I James i Juan i Emilio poznaju se, ponekad i druže. Svaki ima svoj nastup i uglavnom rade sami.

"Predivno je, mi smo kao obitelj i pomažemo si. Savjetujemo jedni druge, gdje ići, gdje spavati jer često je i opasno putovati sam", rekao je Emilio.

No, nisu jedini. Hrvatska cirkuska scena itekako je velika pa neki ljudi od toga mogu i živjeti. Aleks je u taj posao ušao prije 13 godina.

"Kako sam krenuo na faks u Zagrebu, jednostavno sam se našao u krugu ljudi koji se bave cirkusom i to mi se jako sviđalo. Onda sam počeo žonglirati malo i kroz godinu do dvije sam već imao svoj šou za ulicu", rekao je.

Zašto ne voli raditi na semaforu?

Koliko god Juan uživa u ovome što radi, dugoročno planira pronaći drugi posao.

"Osim što radim u cirkusu, ja sam i građevinski radnik. Volio bih pronaći posao u tom sektoru ili neki drugačiji posao, posao u nekoj od svojih specijalnosti", rekao je.

Koliko god im u opisu posla bilo da budu veseli i nasmijani, i oni imaju svoje želje i probleme. Juan, na primjer, kaže da ne voli raditi na semaforima.

"Puno ljudi diskriminira u smislu: 'Zašto radi na ulici? Zašto si ne nađe pravi posao?' Zašto to rade ako ne znaju ništa o životima tih ljudi? Možda si netko ne može drugačije platiti faks ili naći posao, a mora raditi nešto da preživi. Ne govorim to sada za sebe, nego za ljude koji stvarno to rade iz velike potrebe", rekao je.

Samo nekoliko dana uz ove iznimne ljude dovoljno je da se uvjerite da su zaista posebni. Nasmijani, veseli i razigrani, iako iza kulisa stoje suze, znoj i naporan rad.

"Svatko nosi svoj križ, ali mogu reći da me umjetnost spašava, da me čini sretnim i daje neki pravac u životu", rekao je Emilio.

