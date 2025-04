Stanari zgroženi prizorom, slučaj istražuje policija: "To vam je kultura stanovanja"

Bizaran i opasan slučaj u Zagrebu. Netko je iz nebodera bacio tri vreće pune smeća i razbio automobil koji koristi osoba s invaliditetom. Prednji dio automobila potpuno je uništen. U sve se uključila policija koja još uvijek utvrđuje okolnosti.

Stanovnici zagrebačkih Srednjaka zgroženi su prizorom. Kažu, ovo nije prvi takav slučaj i već su nekoliko puta upozoravali što se događa.

"To vam je kultura stanovanja, to ništa više", kaže Ivan, stanar zgrade.

Opasan slučaj u Zagrebu

Na pitanje jesu li već imali takvih problema, predstavnik stanara Krešimir kaže: "Jesmo, već jedno dva, ti puta, bacaju ljudi smeće. Velika je zgrada, to je 21 kat, tko to zna, jedino da policija utvrdi."

Opasan slučaj u Zagrebu



"To mene ne iznenađuje, to je bilo i prije. Volio bi da se to utvrdi i da se na koncu riješimo takvih stanara, ja bih rekao nekulturnih", dodaje Krunoslav.

Opasan slučaj u Zagrebu