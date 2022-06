Slučajem bivšeg petrinjskog gradonačelnika Darinka Dumbovića i poslovima njegovog sina Darka i snahe s gradom, prije više od godinu dana bavilo se i Provjereno. Sve je razotkrila reporterka Ana Malbaša.

"Neposredno nakon onog strašnog potresa koji se nažalost dogodio, počeli smo kopati poslove tadašnjeg gradonačelnika Darinka Dumbovića i došli smo do ozbiljnih saznanja o određenim pogodovanjima u gradu", rekla je za Dnevnik Nove TV reporterka Provjerenog Ana Malbaša.

Uhićeni otac i sin Dumbović stigli u Zagreb, istragom obuhvaćena i trojica direktora petrinjskih tvrtki

Nižu se reakcije na uhićenje Dumbovića: "Svi poslovi su se sklapali direktno", "Sve će to pasti u vodu"

"Bila je riječ o tvrtkama koja je u vlasništvu sina i snahe. Sada se pokazuje da ono što smo mi radili ima itekako smisla, jer vidimo da USKOK i policija provode istragu".

"Bitno je naglasiti da smo mi razgovarali s relevantnim svjedocima koji su vrlo detaljno opisivali kako je dolazilo do tog pogodovanja i kako su se namještali poslovi i mislim da je to dosta važna poruka i svim potencijalnim novim zviždačima da nam se jave, da itekako ima smisla prijaviti nepravilnosti. Pokazuje se to na ovom slučaju", dodaje Malbaša.

Emisiju Provjereno iz veljače 2021. godine pogledajte >>>OVDJE.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr