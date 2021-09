Jedna je sutkinja obranila obraz hrvatskog pravosuđa, tvrde prijatelji životinja. Kad govorimo o pravosuđu, rijetko ovakve izjave možemo čuti. Slučaj koji je toliko mučan, bolestan, ogavan - ipak je umjesto zastare, dobio - kakav takav - sudski epilog. Čovjek koji je godinama silovao svoje pse, proglašen je krivim! I dobio je, malu, ali za tu vrstu nedjela - maksimalnu kaznu od godinu dana zatvora. Priču donosi Mato Barišić.

Riječ je o nepravomoćnoj presudi koja može postati i pravomoćna, ali i krenuti putem novog postupka. Jer osuđenik se godinama nije pojavljivao na sudu. Ne samo da se skriva od hrvatskih vlasti, već do njega ne mogu ni belgijske.

Naime, on je zaposlenik ni više ni manje nego Europskog parlamenta. I tamošnja policija ga, koliko god to čudno zvučalo, mjesecima ne uspijeva locirati. Hoće li i kako pravda biti zadovoljena do kraja? Hoće li ista ta osoba uistinu i kada iza rešetaka? To je ono što zanima cijelu javnost.

"Optuženi Ivor Ivanišević proglašava se krivim….", izgovorila je sutkinja. Ovaj se trenutak čekao godinama. "Sutkinja Zoretić spasila je doslovno ne samo pravdu nego i ugled Hrvatske", komentirao je Luka Oman, predsjednik udruge Prijatelji životinja.

Osam dana prije odlaska u zastaru, jedan od najmučnijih slučajeva zlostavljanja pasa, dobio je svoj nepravomoćni, ali itekako važan sudski epilog.

"Ono što je u ovakvoj pravnoj situaciji bitno istaknuti je činjenica da je samim donošenjem nepravomoćne presude zastarni rok produljen na iduće dvije godine. Čisto sumnjam da se može dogoditi da predmet ode u zastaru bez obzira kakva presuda konačno bila", objasnio je nekadašnji sudac i odvjetnik, Rafael Krešić.

Rijetko koji slučaj koji smo radili imao je ovoliko upita. Molbi da tražimo i kopamo dalje. I jesmo. Mjesecima smo od objave prve priče pisali smo policiji, ne samo našoj već i belgijskoj. Naime, u Belgiji živi osoba koja je napokon osuđena za mučenje i zlostavljanje pasa. Radi u Europskom parlamentu. Dobili smo informacije da je na bolovanju, a belgijska policija ga još uvijek nije uspjela locirati.

Slučajno otkriće

Godinama je izbjegavao suđenje, nije se pojavljivao. Na naše mailove nije odgovarao. Još 2015. godine javnost je saznala za ovaj slučaj. Do otkrića policija dolazi posve slučajno.

"2015. PUZ provodi izvide vezano za informaciju o iskorištavanju djece vezanu za pornografiju, dakle govorimo o društvenim mrežama i tada nam se otvara sumnja u osobu vezano za djelo ubijanja i mučenja životinja", priopćili su u travnju ove godine iz PU zagrebačke.

Ulaze u stan na zagrebačkoj Knežiji. Zatiču dva psa, izmučena i izgladnjela. S vidljivim ožiljcima i ozljedama. Te stotine CD-a s video dokazima eksplicitnog zlostavljanja. I onog seksualnog. Zlostavljač završava u pritvoru, a psi u Dumovcu.



"Kujica je strašno bila mršava. Ona je očito bila pod velikim stresom. Jer mužjak nije bio. On je bio u puno boljem zdravstvenom i gojnom stanju, ona je stvarno bila....", opisala je u travnju Tatjana Zajec, voditeljica skloništa u Dumovcu.

Muškarac ih je zlostavljao i nakon zlostavljanja davao hranu. To je bio njegov model. "Pa da. Vjerojatno ih je nagrađivao za to što je on sam radio", navela je Zajec. Zlostavljani psi, ovoj ženi nisu rijetkost. U poslu kojem radi, oni su svakodnevica. No, ovaj će slučaj pamtiti. Da ima onih koji tuku, izgladnjuju, muče - sve to znamo. I sve je to strašno samo po sebi. No, ovo je ona priča od koje se okreće želudac.

"Pa slučaj gnjusan, izaziva povraćanje", komentirao je Oman. Divni psi, koji su tada 41-godišnjaku iz Zagreba trebali biti ljubimci,

postali su njegove žrtve. I to seksualnog zlostavljanja.

"Pronađeni je materijal, fotografije i video materijal i da, nedvojbeno je dokazano", navode iz policije. Sve navedeno potvrdila je i sutkinja općinskog kaznenog suda u Zagrebu u presudi!

"S ciljem zadovoljavanja svojeg spolnog nagona te pristajući da psu nanese boli i patnje, seksualno općio sa svojim psom, pasmine rodezijski ridič.…… nanoseći joj bol i traje povrede tijela te ju izlažući patnji i strahu te je ustezanjem vode i hrane kod navedene kuje proizvodio umjetne reflekse kako bi ova dozvoljavala radnje fizičkog maltretiranja", opisala je sutkinja Rendulić.

Zaposlenik Europskog parlamenta

Isti taj zlostavljač, i dalje se vodi kao zaposlenik Europskog parlamenta u Bruxsellesu. Europarlamentarka Biljana Borzan otkrila je da je upoznata sa slučajem. "Previše je neuobičajeno da bi to prošlo ispod radara."

Još 18. ožujka Kazneni sud u Zagrebu koji vodi postupak - odredio je istražni pritvor osumnjičenom za zlostavljanje. Nekoliko tjedana kasnije izdan je i europski uhidbeni nalog. On je i dalje ostao u Bruxellesu. Donedavno, redovito su ga ondje, viđali i naši zastupnici.



"Ono što često novinari pitaju pa ljudi kažu bio je pristojan i uvijek bi pozdravio na hodniku", govori Borzan. Po dostupnim podacima, isti je u Zagrebu imao obrt koji se bavi grafičkim dizajnom. Bio je i član Ekumenskog vijeća za dijalog Hrvatske biskupske konferencije. Iz HBK su nam još tada potvrdili da ih institucije nikada nisu kontaktirale za navedeni slučaj.

Ekipa Provjerenog zvala je tada i njegovog odvjetnika koji - nije imao komentara. Na adresi na kojem je bio prijavljen, također, bez uspjeha. Na portafon se nitko ne javlja, a susjedi koji nisu željeli dati izjavu tvrde, u stanu su podstanari.

A iz EU parlamenta, dakle od njegova poslodavca, su nam poslali sljedeće: "Europski parlament ne komentira sudske procese koji su u tijeku, a zbog zaštite privatnosti ne može komentirati niti pojedinačne slučajeve koji se odnose na neke od zaposlenika. Također, poštujemo presumpciju nevinosti u kaznenom postupku, odnosno načelo da je svatko nevin dok mu se ne dokaže suprotno."

U redu je da Europski parlament poštuje presumpciju nevinosti.

No ponavljamo, policija je tijekom pretrage izuzela kao dokaz stotine CD-a. Dakle, video materijala.

"Gledajući kroz policijski posao nedvojbeno je utvrđeno, govorimo o 2015. godini, ali sve je ukazivalo da se to događalo unazad šest godina, dakle od 2009.", navode iz PU zagrebačke.

Na samom predmetu izmijenilo se nekoliko sudaca tijekom petogodišnjeg suđenja. Zlostavljač je tri tjedna 2015. g. proveo u istražnom pritvoru. Na sudu se branio šutnjom. Posljednje vrijeme na sudu se nije ni pojavljivao. Na izricanju presude, njegov branitelj je došao, ali i otišao netom prije ulaska u sudnicu.

Godinama su i javnost i Prijatelji životinja upozoravali da bi se jedan ovakav slučaj, ode li u zastaru, bio teška pljuska. Svima!

"Zamislite ovakav slučaj gdje je zaista sve jasno, i tko je počinio i što je počinio i radi se zaista u monstruoznom činu koji je dugo trajao, jednostavno da je ostao u zastaru, ja ne znam, ja ne znam kakva bi to bila sramota, doslovno i van Hrvatske", izjavio je Oman.

Premda su mnogi kaznu zatvora od godinu dana prokomentirali kao smiješno malu, ovo je zapravo i najviša moguća kazna za tu vrstu kaznenog djela. Djela mučenja i zlostavljanja životinja. Zakonodavac očito nije mogao ni pretpostaviti da postoje i ovakvi slučajevi! Sustavni, mučni i dugogodišnji! Luka Oman kaže, svjesni su da nije pravomoćna, ali je ohrabrujuća presuda.

"Sutkinja nije dozvolila da se jednostavno ruga sudu bilo tko i da ide u zastaru. Je zadnji tren, ali evo ga. Nije otišlo u zastaru, pravda itekako postoji", rekao je.

Žalba je izgledna

Žalba na presudu je izgledna. Važno je da je donesena. I da ne može u zastaru. Hoće li biti i pravomoćna? Kada će belgijske vlasti konačno locirati počinitelja pojašnjava nam pravni stručnjak!

"Ako se osuđujuća presuda na kaznu zatvora potvrdi izdat će se europski uhidbeni nalog radi izvršenja kazne na koju je okrivljeni bio osuđen. U tom slučaju, naravno, matičnoj policiji u zemlji gdje se on nalazi će ovisiti o tome hoće li taj nalog biti realiziran, ali naravno da policija, laički govoreno, sa različitom ozbiljnošću pristupa privođenju pravde nekoga tko je pravomoćno osuđen i nekoga koga se traži za primjerice uručenje poziva", objasnio je Krešić.

Unatoč prvotnom pesimizmu, pa čak i očaju zbog činjenica da je jedan ovakav, reklo bi se po dokazima slučaj koji je jedan kroz jedan jasan, Prijatelji životinja, ali i javnost, ipak su odahnuli.

"Iako nije pravomoćno, iako smo svjesni da to ide i dalje u postupak najvjerojatnije, ali ono što je najvažnije - spašen je ugled Hrvatske, spašena je pravda", zaključio je Oman.

Jedna od životinja koja je godinama trpjela teror je uginula. Druga živi na novoj lokaciji, novoj obitelji. Kako su nam rekli u skloništu Dumovec, spokojno i sigurno. Slučaj koji je zgrozio zemlju, svoj nastavak u obliku pravomoćnosti presude, obnove postupka ili ono što mnogi priželjkuju, smještanje zlostavljača iza rešetaka tek treba dobiti. Ekipa Provjerenog će slučaj i dalje pratiti.

