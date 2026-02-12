Šokantne fotografije! Liječnica u hitnoj snimljena kako šmrče kokain: "Nisam imao dojam da redovito koristi"

U redakciju Provjerenog stigla je šokantna informacija, a onda i fotografije.

Liječnica hitne medicine, koja je prošle godine nazvala kolege u hitnoj i pozvala ih na intervenciju koju je izmislila, sada je snimljena kako šmrče kokain.

Za lažnu prijavu nesreće, koja je inače kazneno djelo, sankcije nije snosila. Za novu situaciju vezano za kokain, nadređeni tvrde - provest će istragu.

Provjereno: Doktorica ovisnica Foto: Provjereno

Prijavu da doktorica radi pod utjecajem teških droga dobio je i Zavod za hitnu medicinu Zagrebačke županije. Međutim, kako su objasnili, liječnica je sada na godišnjem odmoru, a tek kada se vrati, za dva tjedna, bit će upućena na liječnički pregled.

Provjereno: Doktorica ovisnica Foto: Provjereno

Ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Zagrebačke županije Davorin Gajnik kaže da su fotografije na kojima su liječnica, alkohol i kokain nastale u privatnom okruženju.

"Nisam primijetio niti da zamuckuje, niti da nesuvislo priča. Dakle, ja nisam imao dojam da ona to redovito koristi", zaključio je Gajnik.

Provjereno: Doktorica ovisnica Foto: Provjereno

Međutim, izvor Provjerenog tvrdi da je liječnica pod utjecajem odlazila i na posao.

Ona sama na pitanje novinarke Provjerenog Jelene Rastočić odgovara:

"Nemam komentara na Vaše navode i pitanja. Sve fotografije i videozapisi rezultat su kaznenog djela koje je prijavljeno nadležnim institucijama, te one u skladu sa zakonom poduzimaju sve potrebne radnje."

Provjereno: Doktorica ovisnica Foto: Provjereno

Što o svemu kažu stručnjaci, ali i detalje ove nevjerojatne priče o posrnuloj liječnici, koja vjerojatno i sama treba pomoć, pogledajte u prilogu novinarke Provjerenog Jelene Rastočić.