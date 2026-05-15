Veliki zaokret u EU-u, Hrvatska se oštro protivi novim pravilima o hrani: "Ljudi neće znati što jedu, ovo neće biti naznačeno"

Europska unija namjerava dio genetički uređenih biljaka pustiti slobodno na tržište. Jedni kažu da će takve biljke biti otpornije, zahtijevati manje pesticida i davati veće prinose. Zagovornici organske regenerativne poljoprivrede upozoravaju na opasnosti koje to donosi.

"Zaista još ne znamo kakav ovo ima utjecaj na okoliš niti imamo dugoročna istraživanja kako to utječe na ljudsko zdravlje", rekao je stručnjak za mikroorganizme i hranjivost tla Laurenz von Glahn.

Provjereno: GMO - 7 Foto: Provjereno

Provjereno: GMO - 4 (Foto: Provjereno)

Hrvatska je jedna od rijetkih koja se oštro usprotivila takvom zaokretu u Europskoj politici.

Provjereno: GMO - 1 Foto: Provjereno

Je li povrću na našem tanjuru promijenjen jedan gen, dva ili dvadeset, potpuno će biti svejedno. To nećete znati jer proizvođači i prodavači to neće biti dužni navesti. Nova su to pravila koja nam priprema Europska unija.

Provjereno: GMO - 3 Foto: Provjereno

Europa se do sada ponosila rigoroznim pravilima koja se tiču GMO-a te kontrole i sigurnosti hrane. Sada, čini se, popušta pod lobijima. Vijeće Europske unije već je usvojilo uredbu o Novim genomskim tehnikama (NGT). Čeka se europski parlament, u kojem je glasanje odgođeno za lipanj.

Provjereno: GMO - 6 Foto: Provjereno

NGT1 moći će imati do 20 izmjena gena, sjeme će biti označeno kao genski uređeno, ali krajnji proizvod ne. NGT2 imat će više od 21 izmjene i podlijegat će strogim pravilima označavanja i praćenja. Države će ga moći odbiti koristiti.

Provjereno: GMO - 5 Foto: Provjereno

"Najveća opasnost u ovakvom obliku zakona je što zapravo potrošač nema pravo izbora, jer NGT1 neće morati biti označavani", rekla je aktivistica, biovrtlarica i edukatorica Silvija Kolar-Fodor.

Nakon što izglasaju uredbu o NGT-u i sjemenu, europski političari počinju s ublažavanjem legislative o pesticidima i GM mikroorganizmima.

Više detalja pogledajte u videoprilogu reporterke Provjerenog Jelene Rastočić.

Galerija 3 3 3 3