​​​​​​​Borzan upozorava: "Europljani će zbog novog zakona jesti umjetnu hranu kao Amerikanci"

Stalna izvjestiteljica za sigurnost hrane u Europskom parlamentu Biljana Borzan upozorila je u ponedjeljak kako prijedlog novog europskog megazakona o hrani donosi velike promjene koje će značajno oslabiti postojeći sustav kontrole hrane u Europskoj uniji.

Europska komisija predložila je opsežnu reformu kojom želi pojednostaviti pravila i smanjiti administraciju kroz izmjenu deset uredbi o hrani. U praksi to znači rjeđa kontrola hrane, oslanjanje na zastarjele znanstvene podatke i veća fleksibilnost kod uvoza hrane iz trećih zemalja stoji upozorava se u priopćenju ureda hrvatske eurozastupnice.

"Riječ je o jednoj od najvećih izmjena u posljednjih nekoliko desetljeća. Pod izlikom pojednostavljenja i veće konkurentnosti, sustav se pomiče s prevencije na reakciju tek kada problem već nastane", izjavila je Borzan na konferenciji za medije na temu "EU megazakon o hrani – manje kontrole, lošija hrana", održanoj u Zagrebu.

Prema najnovijem istraživanju zastupnice Borzan, 94% građana želi sustav koji sprječava rizike, a 97% njih smatra da pojednostavljenje ne smije ići na štetu zdravlja.

"Građani jasno poručuju da žele znati što jedu i da hrana mora biti sigurna. Ovaj prijedlog ide u suprotnom smjeru“, kaže Borzan, izvjestiteljica Socijalista i demokrata za novi megazakon o hrani.

Ukidanje redovitih provjera pesticida

Jedna od ključnih promjena je ukidanje redovitih provjera pesticida, što bi omogućilo dulju uporabu štetnih pesticida bez novog preispitivanja rizika. Problematičan je i uvoz hrane. S primjenom trgovinskog sporazuma s Latinskom Amerikom, na tržištu EU-a mogla bi se pojaviti hrana proizvedena po nižim standardima, tretirana pesticidima zabranjenim u Europskoj uniji.

"To znači da bi se na policama mogla naći jeftinija, ali i rizičnija hrana, koja ne ugrožava samo zdravlje potrošača, nego i dovodi domaće proizvođače u neravnopravan položaj jer ne mogu konkurirati takvim cijenama", ističe Borzan i upozorava, da ako se pritom dodatno ublaže kontrole, postoji rizik da se na tržištu češće nađu proizvodi koji ne zadovoljavaju EU standarde.

Predviđene izmjene smanjuju i transparentnost u slučaju izbijanja bolesti životinja. Građani bi imali manje informacija o uzrocima i širenju bolesti poput svinjske kuge, ptičje gripe ili kravljeg ludila, stoji u priopćenju.

Borzan poručuje da će u pregovorima inzistirati na očuvanju postojećih standarda:

"EU ne smije oslabiti sustav koji je godinama bio među najboljima i najstrožima u svijetu. Upravo smo zbog stroge kvalitete hrane znali što jedemo i odakle ta hrana dolazi. Jednom izgubljen standard teško se vraća", rekla je SDP-ova eurozastupnica.