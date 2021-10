Svojim je bivšim radnicama dala ugovor na potpis, no zapravo nikada nisu bile prijavljene. A ni plaću nisu dobile. Jedino što mogu jest dići privatnu tužbu. A na to se odlučio čovjek koji ima sličnu priču. Sudski je dokazao da ga je poslodavac prevario, da bi na drugostupanjskom sve palo u vodu, a on ostao s gomilom sudskih troškova. Novi zakon o radu je u pripremi. Hoće li kaznena djela, poput neisplate plaća i rada na crno, biti adekvatno sankcionirani, i to bez sudskih postupaka? Više donosi reporterka Provjerenog Maja Tanasovski.

Držala ih je neprijavljene mjesecima. ''Mi smo konstantno radile zaključane. Znači, navuče onu rešetku, mrežu i zaključane iznutra. Ako je netko kucao na vrata, ja sam išla gledati prvo tko je. Ona je uvijek govorila: 'Mene nema, mene nema''', počinje svoju mučnu priču za Provjereno bivša radnica koja želi anonimna i koju ćemo u nastavku priče nazvati Kristina.

Ugovor su potpisale, ali nisu dobile svoj primjerak. Vjerovale su svojoj poslodavki. Kažu da nisu imale izbora.

''Ja sam da imam svoje podstanarstvo, moram jesti nešto. Ona je rekla: 'Pa naravno, neću te pustiti da nemaš od čega živjeti''', govori Marita Marjanović.

Novac do danas nisu dobile. A nije ga dobio ni Stjepan Matijević kojemu bivši poslodavac duguje više od 250.000 kuna. Ono što mu pripada godinama traži sudskim putem. No, umjesto da dobije svoj novac, ovršen je za sudske troškove!

''Ja taj dug, za koji su meni sjeli sada ovrhom na moju mirovinu, ne mogu cijeli život otplatiti'', kaže Stjepan.

''Ni prva ni zadnja bez prijave''

Marita je posao našla putem oglasa. Tražile su se četiri radnice za krojačko-šivaću radionicu. ''Nakon što sam radila tjedan-dva mi je dala onaj klasični ugovor iz Narodnih novina i ja sam to potpisala i ona je rekla da to mora ovjeriti kod knjigovođe, no nikad mi nije vratila taj ugovor'', priča Marita.

Kristina želi ostati anonimna ne zbog straha od, sada već bivše, poslodavke, već radi zaštite svoje obitelji. Gotovo 20.000 kuna nikad nije dobila. Kao ni Marita svojih više od 7000. A tražile su više puta. Marita se sa šeficom suočila, a sve je završilo – svađom.

''Rekla je: 'Pa što, nema veze, ni prva ni zadnja koja radi bez prijave. I sad radi ovoga što si mi ovako upala sad ni nećeš dobit plaću'', prepričava Marita svađu.

Zatvorila vrata pred nosom

Krojački salon posjetila je i ekipa Provjerenog koja je tamo zatekla poslodavku. Zatvorila im je vrata pred nosom. Isti takav su tretman dobile i njezine radnice, ali one su sve prijavile inspekciji rada.

''Dobila sam odgovor da su bili i da su utvrđene navedene nepravilnosti, i ako želim svoje novce da moram ići na privatnu tužbu'', otkriva Marita.

A točno tako je učinio Stjepan Matijević. Upustio se u dugogodišnju pravnu bitku, koja još nije gotova. Za svog poslodavca radio je u dva navrata. Drugi put nakon dvogodišnje stanke.

Kao predstavnik tvrtke koja se bavi isporukom stomatološke opreme, materijala i lijekova, zadatak mu je bio obilaziti ordinacije. Bio je sretan jer je ponovno počeo raditi posao koji voli.

''Pitao sam direktora je li mi napisao ugovor. On mi je rekao začuđeno: 'Što, zar ga nisi dobio''', priča Stjepan. Vjerovao je da hoće. Pristao je i dio plaće primiti na ruke. Kaže da su na isplatu plaće u dva dijela pristali svi. No, on drugi dio nikada nije dobio, kao ni ugovor. Zvao je i zvao iz dana u dan, iz mjeseca u mjesec.

''Vjerovao sam onoliko dugo dok nisam primijetio da se moje narudžbe pišu na drugu osobu'', otkriva.

Svu dokumentaciju – korespondenciju putem e-maila, narudžbenice, potpisane i ovjerene žigom, putne naloge, evidencije – dao je Državnom inspektoratu. Sve je završilo na Prekršajnom sudu pa u Državnom odvjetništvu, a na kraju na Općinskom sudu u Slavonskom Brodu.

''Presudilo je da tvrtka mora Stjepanu Matijeviću isplatiti sve plaće, zdravstveno i mirovinsko osiguranje i sve putne troškove, oko 270.000'', kaže. Naglašava i situaciju koja ga je šokirala dok je prvostupanjski postupak bio u tijeku. Poslodavac ga je nazvao i htio se nagoditi.

''On je meni tada rekao da ja mogu dobiti sud na Općinskom sudu u Slavonskom Brodu, ali kad predmet dođe u Zagreb na Županijski sud, da ću ja svaki spor izgubiti'', tvrdi Stjepan. A to se i dogodilo.

Sud preinačio presudu

Drugostupanjski sud preinačuje prvotnu presudu u cijelosti. Zbog, kako kažu, nedostatnih dokaza o radnom odnosu i nepostojanja volje između stranaka za sklapanje ugovora o radu. Matijevića ovršuju za 10.000 eura sudskih troškova.

''Ja sam 17 mjeseci radio za poslodavca i njemu pridonosio prihod gdje je evidentno i dokazano i potvrđeno, i ja još uz to njemu moram platiti sudske troškove. Pa to je sramotno'', govori Stjepan Matijević.

Sindikat upozorava na sudsku praksu

U Novom sindikatu upoznati su s ovim slučajem. Radi se o sustavnom problemu, odnosno o činjenici da su, naglašava predsjednik Mario Iveković, suci u Hrvatskoj svojom interpretacijom izmijenili Zakon o radu.

''Zakon o radu kaže da se, ako radnik radi bez ugovora o radu, smatra da ima ugovor o radu na neodređeno vrijeme. Međutim, znači tumačenje sudaca koje je danas prihvaćeno postalo je sudska praksa, da se to ne može utvrditi ako ne postoji volja stranaka. To znači da naši poslodavci mogu mirno spavati ako ne prijave radnika mjesec, dva, tri, pet ili 17 mjeseci, bez obzira na to što on radi i obavlja sve poslove'', pojašnjava Iveković.

Čudno tumačenje zakona

Kaže da je ovo, u najmanju ruku čudno, tumačenje zakona gotovo uvijek nauštrb radnika.

''Uzmete od nekoga auto pa kažete da niste imali volju, onda ga ne morate platiti. Ono, slučajno ste ga uzeli. Upravo do apsurda ide naše pravosuđe. Nije to jedni slučaj'', govori Iveković.

U Ministarstvu rada planiraju do kraja 2022. godine donijeti Zakon o suzbijanju rada na crno. Žele prevenirati ovakve slučajeve rada bez prijave, bez isplate plaća.

''Po novome zakonu suzbijanja neprijavljenog rada, takav radnik moći će to prijaviti Državnom inspektoratu. Ako se to utvrdi, onda će u koordinaciji s nadležnom inspekcijom Porezne uprave obvezati poslodavca da mora obračunati i isplatiti plaću i o tome će porezna uprava izdati rješenje'', navodi Dražen Opalić, pomoćnik ministra rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

Drugim riječima, iz domene sudskog postupka slučajevi se sele u inspekcijski djelokrug, što bi trebalo ubrzati postupak i učiniti ga efikasnijim. Ali i dosadašnja mogućnost privatne tužbe ostaje.

Imaju dokaze

Za slučaj radnica s početka priče u sindikatu su optimistični. Imaju rok od pet godina da se upuste u pravnu bitku ako se odluče i ako imaju dokaze. A imaju. Poruke na mobitelu, napisano i potpisano u bilježnicu što se radilo i koliko im je dužna, snimke razgovora sa šeficom.

''Znači ti si radila nezakonito nešto i što? Ja ću za to dobiti kaznu i ok. Zatvorit ću firmu na koju prijaviš, i dobro. A na drugu i treću nit će mi tko zatvorit nit može jer ne glasi na mene. Ja radim već godinu i pol prijavljena na totalno drugu firmu'', govori na snimci.

Pokušali razgovarati s direktoricom

Ekipa Provjerenog više je puta pokušala razgovarati sa šeficom, ali i s njezinom odvjetnicom. Ona pak odgovara da je na putu te da će se javiti naknadno. Odvjetnica, valja napomenuti, nije članica Hrvatske odvjetničke komore, nije upisana u njihov imenik niti u imenik odvjetničkih vježbenika.

Nazvali su i bivšeg Stjepanova poslodavca. Rekao je da – nema komentara.

Državni inspektorat, u prošloj i ovoj godini, utvrdio je 829 slučajeva radnika neprijavljenih na mirovinsko i zdravstveno osiguranje. Protiv poslodavaca je podnesena 101 prijava, a 1044 su osnovane sumnje u prekršaj prema 5073 radnika za nezakonitosti oko isplata plaća.

''Znala je zavarati''

Pitanje koje se nameće jest – zašto su pristali? Zašto su radili mjesecima, godinama, bez ugovora, bez plaće?

''Imala je dobre komunikacijske vještine i dobro je znala zavarati'', kaže Marita.

''Ja nisam mogao nikada vjerovati da ću biti predmet jedne te malverzacije, da ću ja biti pokusni kunić preko koga će se lomiti i koji će doživjeti takav slom ljudskoga karaktera i slom hrvatskog pravosuđa'', govori Stjepan.

Ipak, tračak nade mu ostaje. Obavljena je revizija i slučaj je na Vrhovnom sudu. Ostaje mu nada da će sud ispraviti nepravilnosti, poništiti drugostupanjsku odluku i osloboditi ga dužničkog ropstva.

''Ja sam radila za taj novac''

Marita sada ima novi posao. Neće ići u privatnu tužbu, okrenula je novu stranicu i krenula dalje. Lekciju je naučila. Ali s pričom je htjela izaći van jer želi da se stvari promijene. Kristina pak neće odustati.

''Ja sam radila za taj novac i sad ne bih odustala da mi je dužna 100 kuna. Vrijeme je da se tome stane na kraj. Ona priča kako ima par firmi. Čak mi je pričala da svi koji imaju, imaju ih po nekoliko jer joj je jeftinije otvoriti firmu za 800 kuna nego državi platiti porez'', priča Kristina.

Manje od godinu dana nas dijeli od novog zakona od radu. Trebao bi stupiti na snagu u srpnju iduće godine. Ministarstvo će sljedeći tjedan oformiti radnu skupinu.

Koliko će on pomoći ljudima kao što su Marita, Kristina i Stjepan? Hoće li njime oni, poput mnogih drugih, lakše dobiti svoje teško zarađene plaće? Hoće li njime biti kažnjena samovolja pojedinih poslodavaca? A ovakvi slučajevi biti rješavani i bez dugotrajnih sudova? Dosad su deblji kraj u pravilu izvlačili baš oni najranjiviji, radnici.

