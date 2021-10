Malo više od pola godine prošlo je od reportaže emisije Provjereno o malverzacijama sa zemljištima i građevinskim dozvolama u Milni na otoku Braču.

U zajedničkoj akciji policije i USKOK-a uhićeno je i ispitano ukupno šest osoba koje se povezuje s ovom aferom.

Načelnik Milne govorio nam je tada da se legaliziraju objekti na atraktivnim lokacijama uz more. I to na način da se prvo prikaže da su objekti postojali - iako nisu!

I kako se iz negrađevinskog zemljišta stvara građevinsko koje se potom prodaje za milijunske iznose. Zbog svojih je prijava dobio i prijetnje. A ekipu Provjerenog su verbalno napali kada su pokušavali raspetljati ovu priču.

Reporterka Provjerenog Ana Malbaša predstavila se i pitala muškarca je li on osoba koju traži, što je on potvrdio.

"Ja bi vas trebala vezano uz...", jedva da je uspjela izgovoriti kad je on odgovorio: "Van. Amo. Amo van".

"Gospođa je rekla da možemo ući", dodala je Malbaša.

"Ajmo ostavi to, razbit ću ti to. Razbit ću ti to, rekao sam ti", zaprijetio joj je muškarac.

"Je*a ti Bog mater! Đubre jedno!", dodao je.

Malbaša je nastavila: "Samo sam vas došla nešto pitati".

"Ništa me nećete pitati, niti ću vam išta reći. Eno vam zakon, pa vidite zakon", poručio joj je muškarac.



"Zahvalio bi se, naravno, Novoj TV jer znamo da intenzivne radnje na konkretnim istragama po ovom pitanju su upravo započete nakon objave u Provjerenom Nove TV kada sam prvi put izašao s ovim problemom", rekao je Frane Lozić, načelnik Općine Milna.

"Nadam se da će sve skupa ovo biti jedna velika pobjeda za svih nas i da ovakva kaznena djela se više neće ponavljati na našoj obali, na našim otocima", dodao je Lozić.

