Večerašnje Provjereno donosi priču o bespravnim višekatnicama na Velebitu i bezakonju koje tamo vlada.

U vrletima Velebita, u samom Parku prirode – životinje lutaju bez nadzora, umjesto njihovih štala niču višekatnice, a za sve to država jednom čovjeku daje poticaje. U posljednjih šest godina na račun mu je sjelo više od osam milijuna kuna. O bezakonju je za Provjereno odlučio progovoriti jedan od mještana općine Starigrad.

"Završena je cesta 2008. godine, tad su počeli s devastacijama po Velebitu Ante Koić, načelnik Krste Ramić. Bespravne gradnje rade konstantno, državne pečate, znači trake koje postavljaju inspektorati oni skidaju, nastavljaju s radovima. To je, mislim, gledajte, bezakonje do krajnjih granica", ispričao je za Provjereno Ante Milovac, koji je spomenutoga Antu Koića već prijavljivao zbog bespravne gradnje.

S istim je čovjekom, priznaje, imao i više sukoba, zbog čega je morala intervenirati i policija. U travnju ove godine Koić mu je i prijetio smrću, zbog čega mu je na zadarskom Općinskom sudu izrečena, i u dva navrata produljena, mjera opreza.

Po prijavi Milovca na teren su izašle i nadležne institucije, koje su utvrdile da su gotovo svi navodi iz prijave točni, potvrđuje za Provjereno načelnik općine Starigrad. No, negira optužbe pojedinaca da radi zajedno s Koićem.

"Upravo ti koji su sad zvali vas da dođete, to su pajdaši njegovi. Oni su skupa to radili, Na početku. Ne znam u kojem dijelu i kako su, znam da su bili pajdaši", tvrdi. Ekipa Provjerenog pokušala je doći i do Ante Koića, a razgovarali su i s radnicima koje su zatekli na gradilištu. Cijelu priču pogledajte večeras u Provjerenom u 22.50 na Novoj TV.