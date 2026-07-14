Vrijeme je godišnjih odmora, ali ne i za provalnike: Evo kako da ih odvratite od svojeg doma

Tijekom prvih pet mjeseci ove godine, na razini cijele Hrvatske evidentirano je 1.913 kaznenih djela teških krađa provaljivanjem, odnosno 30 posto manje takvih kaznenih djela u odnosu na isto razdoblje 2025. godine, kada ih je počinjeno 2.739.

Krađe Foto: Dnevnik Nove TV

Ukupno su u prošloj godini evidentirane 6.352 teške krađe provaljivanjem što predstavlja pad od gotovo 12 posto u odnosu na 2024. godinu kada je prijavljeno 7.211 teških krađa provaljivanjem.

Krađe Foto: Dnevnik Nove TV

S obzirom na to da je ovo kritično razdoblje, policijske uprave iz cijele zemlje upozoravaju - da čak i u slučajevima kraćeg izbivanja - treba poduzeti mjere zaštite.

Sa zagrebačkom policijom razgovarala je reporterka Dina Ćevid koja je uvodno kazala kako i brojke pokazuju da su građani počeli slušati savjete policije i primjenjivati mjere samozaštite.

Dina Ćevid i Mislav Švigir - 4 Foto: Dnevnik Nove TV

"Postoji mišljenje da je u vrijeme ljetnih godišnjih odmora povećan broj provala, no da ne prestrašimo gledatelje, mi u periodu o rujna do Božića imamo čak i više provala", kazao je Mislav Švigir iz Službe za prevenciju PU zagrebačke.

Dina Ćevid i Mislav Švigir - 3 Foto: Dnevnik Nove TV

Potom je objasnio kako prevenirati provale i krađe u domove.

"Prevencija se može provesti u tri faze prvo stvaranje privida da nekretnina nije bez nadzora, što znači redovito prazniti poštu, mijenjati raspored roleta, stvoriti nekakav zvuk televizora, telefona, inteneta. Već stvaranjem privida smo svoju nekretninu maknuli od namjere provalnika", kazao je.

Sljedeća faza je, objasnio je Švigir, smanjenje štete.

"Prije svega ne držati novac, gotov novac, dragocjenosti, zlatni nakit, to je uglavnom najčešći cilj provalnika. Nema više onih provala gdje se odnose cijeli tehnički uređaji. Provala traje vrlo kratko, uzimaju ono što je nadohvat ruke. Dakle, preporučamo da zlato, pogotovo zlatni nakit koji ne nosimo, pohraniti na sigurno mjesto ili kod nekog od povjerenja, a ako sigurno mjesto nemamo u svojem domu, na raspolaganju su sefovi u bankama", kazao je.

Dina Ćevid i Mislav Švigir - 2 Foto: Dnevnik Nove TV

Treća faza iziskuje financijska sredstva ovisno koliko su građani spremni izdvojiti.

"To su protuprovalne brave i okovi, protuprovalna vrata, sustav videonadzora i alarmnih sustava", rekao je.

Ocijenio je kako je na području PU zagrebačke, koja pokriva i Grad Zagreb i Zagerebačku županiju, što se provala tiče sve bolja situacija.

"Provale u prvih šest mjeseci lani i ove godine su pale za 25 posto, stanje je iz godine u godinu sve povoljnije. Rezultat je to proaktivnog rada policije, komunikacije s građanima putem medija i to je urodilo plodom", zaključio je Švigir.