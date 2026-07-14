Vatrogasni zapovjednik opisao dramu: "Borili smo se s velikim plamenim jezicima, nekoliko radnika i vatrogasaca tražilo je pomoć"

Iz Pribislavca, gdje je u utorak popodne buknuo požar u skladištu tvrtke i prerastao u veliku i zahtjevnu intervenciju, za Dnevnik Nove TV javio se reporter Vanja Margetić.

Vanja Margetić i Mladen Kanižaj - 1 Foto: DNEVNIK.hr

O trenutačnoj situaciji na požarištu Margetić je razgovarao sa zapovjednikom JVP Čakovec Mladenom Kanižajem koji je kazao da je požar trenutno pod kontrolom.

Vanja Margetić i Mladen Kanižaj - 3 Foto: DNEVNIK.hr

"Vatrogasci će ostati na nadogašivanju i tijekom cijele noći određeni broj ljudi ostat će na dežurstvu. Na intervenciji je bilo 160 vatrogasaca, možda i koji više, dakle iz Javne vatrogasne postrojbe, 27 dobrovoljnih vatrogasnih društava i preko 30 vozila bilo je na ovoj intervenciji", kazao je.

Vanja Margetić i Mladen Kanižaj - 2 Foto: DNEVNIK.hr

Gorjela je uglavnom plastika što dodatno otežavalo gašenje.

"Bilo je jako zahtjevno gasiti ovaj požar, bio je u razbuktaloj fazi, bili su veliki plameni jezici. Cilj je bio spriječiti da gori i susjedna hala i u tome smo uspjeli, spašen je i dio upravne zgrade. Dali smo sve od sebe, što je bilo u mogućnosti, spasili smo maksimalno", kazao je Kanižaj i dodao da je nekoliko ljudi zatražilo liječničku pomoć, među njima i trojica vatrogasaca, srećom samo s lakšim ozljedama.

Kazao je i kako veće opasnosti za okolinu nema te da su sve službe odradile posao.