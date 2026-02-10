Šok u dubrovačkoj policiji: Visokopozicionirani policajac krao drogu iz sefa!

Policijska uprava dubrovačko-neretvanska dovršila je kriminalističko istraživanje nad policajcem na rukovodećoj poziciji kojeg sumnjiči za kaznena djela teške krađe i teške krađe u pokušaju.

Zbog sumnje u tešku povredu službene dužnosti i ponašanje koje ozbiljno narušava ugled policije rješenjem načelnika privremeno je udaljen iz službe. Protiv njega pokrenut je disciplinski postupak.

Prema rezultatima istrage, policajac je početkom veljače 2026. godine, koristeći ključ koji je neovlašteno posjedovao, pokušao otuđiti predmete iz metalnog sefa unutar policijske zgrade.

Također je utvrđeno da je u najmanje dva ranija navrata iz istog sefa ukrao manju količinu marihuane.

Protiv osumnjičenog podnesena je kaznena prijava Državnom odvjetništvu u Dubrovniku, a dodatno je prekršajno sankcioniran prema Zakonu o suzbijanju zlouporabe droga.