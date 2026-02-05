Sudar automobila
FOTO Teška nesreća kod Siska: Ozlijeđeno više osoba
Piše J. M.,
05. veljače 2026. @ 21:20
Na teren su izišle dežurne službe - policija, vatrogasci i hitna pomoć. Više osoba je ozlijeđeno.
Teška prometna nesreća dogodila se u popodnevnim satima nedaleko od Siska. Prema prvim informacijama, ozlijeđeno je više osoba.
Kako su objavili iz Javne vatrogasne postrojbe Sisak, do nesreće je došlo u mjestu Topolovac, oko 16:50, kad su dobili dojavu. Na terenu su, osim njih, i ekipe Hitne pomoći, kao i policija.
Prometna nesreća u Topolovcu - 5
Foto:
JVP Sisak
Prometna nesreća u Topolovcu - 2
Foto:
JVP Sisak
U nesreći su sudjelovala dva vozila, a više osoba je ozlijeđeno. JVP Sisak na intervenciju je izišao s dva vozila i sedam vatrogasaca, a na terenu su bili do 17:30
Prometna nesreća u Topolovcu - 1
Foto:
JVP Sisak
Prometna nesreća u Topolovcu - 3
Foto:
JVP Sisak
Više informacije o ozlijeđenima, kao i okolnosti sudara bit će poznato nakon policijskog očevida.