FOTO Teška nesreća kod Siska: Ozlijeđeno više osoba

Teška prometna nesreća dogodila se u popodnevnim satima nedaleko od Siska. Prema prvim informacijama, ozlijeđeno je više osoba.

Kako su objavili iz Javne vatrogasne postrojbe Sisak, do nesreće je došlo u mjestu Topolovac, oko 16:50, kad su dobili dojavu. Na terenu su, osim njih, i ekipe Hitne pomoći, kao i policija.

Prometna nesreća u Topolovcu - 5 Foto: JVP Sisak

Prometna nesreća u Topolovcu - 2 Foto: JVP Sisak

U nesreći su sudjelovala dva vozila, a više osoba je ozlijeđeno. JVP Sisak na intervenciju je izišao s dva vozila i sedam vatrogasaca, a na terenu su bili do 17:30

Prometna nesreća u Topolovcu - 1 Foto: JVP Sisak

Prometna nesreća u Topolovcu - 3 Foto: JVP Sisak

Više informacije o ozlijeđenima, kao i okolnosti sudara bit će poznato nakon policijskog očevida.