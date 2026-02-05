Upute Ministarstva donijele nove probleme hitnoj: "Nemamo dovoljno kadra"

Hitna je pred kolapsom - zavapio je nedavno sindikat naše najveće bolnice. Nakon toga u KBC Zagreb stigla je nova uputa ministarstva, a dio pacijenata preuzimaju druge bolnice.

"Radi se o rasporedu vožnje koji je uputa za postupanje zavodima za hitnu, a ne svim pacijentima. Pacijenti koji su se liječili u KBC Zagreb kod akutizacije nekih stanja i dalje se liječe u KBC Zagreb", rekla je Ivana Portolan Pajić iz Ministarstva zdravstva.

Nova ruta hitne odnosi se na pacijente koji se iz Velike Gorice voze u Dubravu. Oni s Maksimira u bolnicu Merkur, a iz Trnja u Sveti Duh i Vinogradsku. A kroz hitnu na Rebru na dan prođe 300 do 500 pacijenata. No pitanje je tko će pacijente voziti po tim koracima. Lani je zagrebački zavod za hitnu medicinu raspisao 12 javnih natječaja za 263 radna mjesta - a zaposleno ih je gotovo upola manje.

"Tako da je to 50-postotni odaziv i to nije dovoljno za popunjavanje kapaciteta zavoda i ugovaranje timova koje mi po mreži možemo dogovoriti ali nemamo kadra, liječnika i medicinskih sestara", rekla je Ivana Đerek Dubravčić, voditeljica Odjela za zdravstvenu zaštitu, Grad Zagreb.

Većina pacijenata na hitnoj je četvrte i pete kategorije - dakle i nisu toliko hitni. Zato im se preporučuju dežurstva u zagrebačkim domovima zdravlja.

A što kažu iz Sindikata i kakvo je stanje u drugim dijelovima Hrvatske, pogledajte u prilogu novinarke Nove TV, Martine Bolšec Oblak.