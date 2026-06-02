Promet je isti, samo je iskustvo drugačije: 10 načina na koje novi Lexus mijenja svakodnevnu vožnju

Promet i druge vozače ne možete promijeniti, ali ono na što možete utjecati je vaše iskustvo vožnje. Kakva će vam biti vožnja, ovisi uvelike i o automobilu koji vozite. Kada je automobil dizajniran tako da vam maksimalno olakšava vožnju time koliko je jednostavan za korištenje, ali i dalje luksuzan da to iskustvo vožnje bude udobno i ugodno, tada će i vožnja biti potpuno druga priča.

Lexus NX nije još samo jedan SUV, a to će vam pokazati i kada ga izvedete na cestu. Promijenit će dojam i iskustvo svakodnevne vožnje na sljedećih deset načina.

1. Udobnost koja se primijeti već pri otvaranju vrata

Vožnja ne počinje pritiskom na tipku za pokretanje motora, već ranije, u trenutku kada otvorite vrata i sjednete. Čim zauzmete svoje mjesto, sjedalo se automatski pomiče i namješta prema vašim postavkama, kako biste za upravljačem odmah imali položaj koji vam najbolje odgovara.

Oblikovano je tako da pruža prirodnu potporu tijelu, bez ograničavanja pokreta tijekom vožnje i bez izazivanja osjećaja skučenosti. Kada je auto udoban, i svakodnevna je vožnja lakša.

Uz električno podešavanje i kvalitetne materijale u interijeru, prvi kontakt s automobilom odmah daje do znanja da je riječ o premium okruženju.

Lexus Hrvatska (Foto: PR)

2. Svaka je komanda točno ondje gdje je i očekujete

Auto koji je kreiran po potrebi vozača i koji se prilagođava njemu, učinit će i samu vožnju manje napornom jer neće trebati stavljati fokus na toliko stvari tijekom vožnje. Lexus NX ima koncept Tazuna kokpita. Ideja je da su sve najvažnije funkcije postavljene su tako da ih vozač može koristiti uz minimalno skretanje pogleda s ceste.

Kada su funkcije i komande postavljene ondje gdje ih instinktivno očekujete, možete više pažnje posvetiti cesti, a manje traženju pojedinih kontrola. Bilo da želite promijeniti radijsku postaju, javiti se na poziv ili prilagoditi temperaturu u kabini, sve je nadohvat ruke. Rezultat je osjećaj da se automobil prilagođava vama, a ne da se vi morate prilagođavati njemu.

3. Gradska buka ostaje izvan auta

Osim što će se vrata zatvoriti bešumno, ono što će svakog vozača najviše oduševiti je mir i tišina koji se osjećaju kada krenete voziti. Buka tramvaja, drugih auti na cesti i ljudi, sve se isključuje i ostaje vani.

Lexus Hrvatska (Foto: PR)

To je prilika da se koncentrirate samo i isključivo na svoju vožnju. Bezbroj zvukova podiže nervozu, koncentracija pada, a vožnja postaje stresna. Upravo je zato tišina toliko bitna.

4. Za gradske vožnje može se koristiti potpuno električni pogon

Kod svakodnevnih gradskih vožnji električni pogon dodatno će osigurati mir i tišinu u autu. Da se ni ne primijeti, vožnja postaje opuštenija, a ona nervoza koja vas inače prati u korak u potpunosti nestaje.

S druge strane, na dane kada odlučite krenuti prema obali za produženi vikend ili na jednodnevni izlet u prirodu, prednosti plug-in hibridnog pogona dolaze posebno do izražaja. NX model dostupan je kao hibrid i plug-in hibrid.

Lexus Hrvatska (Foto: PR)

5. Sigurnosni sustav postaje dodatan par očiju kada vam najviše treba

Uz sav luksuz i dobre performanse, tijekom vožnje se želimo osjećati što sigurnije. Tehnologija koja neprestano prati sve što se događa oko vozila bit će kao dodatan par očiju.

Sustav predsudarne zaštite prepoznaje vozila, pješake i bicikliste te može upozoriti vozača na potencijalnu opasnost, dok nadzor mrtvog kuta pomaže u situacijama kada vozila nisu vidljiva u retrovizorima.

6. Kolone više nisu najgori dio dana

Iako nije zamjena za pozornost vozača, adaptivni tempomat automatski održava razmak od vozila ispred, dok sustav zadržavanja vozila u prometnoj traci pomaže da se zadrži pravilan položaj na cesti.

Lexus Hrvatska (Foto: PR)

Tu je i sustav prepoznavanja prometnih znakova, koji važne informacije prikazuje vozaču bez potrebe za dodatnim traženjem i provjeravanjem. Sve zajedno stvara osjećaj opuštenije i manje zahtjevne vožnje čak i kada promet miruje.

7. Parkiranje koje nikome neće zadavati glavobolju

Mnogi vozači priznat će da im parkiranje često stvara više stresa od same vožnje, posebno u uskim garažama, trgovačkim centrima ili na prometnim gradskim parkiralištima. Lexus NX koristi napredne sustave pomoći kako bi i taj dio vožnje učinio jednostavnijim.

Upozorenje na promet iza vozila pri izlasku iz parkirnog mjesta pomaže uočiti vozila koja dolaze iz smjera koji možda nije odmah vidljiv, što povećava sigurnost i olakšava manevriranje u svakodnevnim situacijama.

8. Slušanje radija u vožnji postaje još bolje iskustvo

Vožnja automatski postoje bolja kada svira glazba koju volite. Nikad to nije samo jedna radijska postaja. Čak i u vožnji od 20-ak minuta promijeni se barem nekoliko radijskih postaja ili se stigne preskočiti nekoliko pjesama koje baš ne volite.

Lexus Hrvatska (Foto: PR)

Veliki multimedijski zaslon na kojem se pregledno vide sve opcije olakšat će prilagodbu glazbe tijekom vožnje, dok Mark Levinson sustav ozvučenja osigurava da svaka pjesma zvuči onako kako je zamišljena. Jer i glazba je važan dio vožnje.

9. Uglađeno ubrzanje i izvrsna stabilnost za pretjecanje

Pretjecanje je dio svakodnevne vožnje u kojem sigurnost dolazi posebno do izražaja jer vozač u kratkom vremenu donosi važne odluke. Kada se ukaže prilika, ubrzanje dolazi glatko i bez naglih reakcija, dok stabilnost vozila ostaje postojana i pri višim brzinama.

10. Vanjski izgled bit će kao šlag na torti

Osjećat ćete se bolje i samopouzdanije u vožnji kada znate da sjedite u automobilu koji se jasno ističe na cesti. NX već na prvi pogled ima prepoznatljiv Lexusov dizajn s čistim linijama i izraženom prednjom maskom, koji ga vizualno odvaja od ostatka prometa. Taj dojam prati ga i u svakodnevnoj vožnji.

Lexus Hrvatska (Foto: PR)

Zbog svega toga vožnja će biti potpuno drugačija priča. Aktualna ponuda dodatno će ju približiti svakome jer trenutačno Lexus NX 450h+ Executive možete dobiti po cijeni klasičnog hibrida.

Posebna ponuda njegovu cijenu spušta na 66.750 €, uz koju se štedi 4500 €. Moguće ga je uzeti i uz mjesečne rate od 640 € i Lexus Relax jamstvo do 10 godina i do 10 godina jamstva na hibridnu bateriju.

Njegov spoj luksuza, tehnologije i jednostavnosti korištenja osigurava da izlazak na cestu više ne stvara toliki stres. Jer nema potrebe da vožnja bude ono što će vam pokvariti dan.