Bivša premijerka Jadranka Kosor na društvenim mrežama objavila je da joj je preminula majka.

"Uvijek je, uvijek, prerano za oproštaj", napisala je Jadranka Kosor uz fotografiju iz mladosti koju je objavila na kojoj je s majkom.

Brojni pratitelji na Twitteru uputili su joj poruke sućuti.

Uvijek je, uvijek, prerano za oproštaj. pic.twitter.com/2DVoe77mlV — Jadranka Kosor (@_Jadranka_Kosor) July 7, 2022

Kosor se u jednom intervjuu u svibnju 2021. osvrnula na odnos s majkom koji nije bio najbolji, no kada se razboljela, brinula se o njoj.

"Danas živim s njom, brinem se o njoj, kuham, spremam, medicinska sam sestra...", rekla je bivša premijerka koja se prisjetila i kako ju je, kako kaže, očuh pokušao seksualno zlostavljati kad joj je bilo 15 godina, no obranila se i izbacila ga iz kuće.

"Mislim da sam hrabra osoba. Rekla sam majci ili on ili ja, što je nevjerojatno kad gledam iz ove distance. Pobacala sam sve njegove stvari. Mami je to bio drugi veliki poraz u životu, drugi propali brak. Ja to jako dobro razumijem. Mislim da bi mi se mnogo manje loših stvari u politici dogodilo da sam uz sebe imala nekog muškarca, nekog muža", rekla je tada Kosor.