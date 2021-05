Bivša premijerka Jadranka Kosor uoči lokalnih izbora gostovala je u emisiji gdje je komentirala razne teme. Prisjetila se i svog djetinjstva, a ponovila je i optužbe na račun svog očuha.

Jadranka Kosor gostovala je na N1 televiziji gdje je sa voditeljem pretresala mnoge aktualne teme. Komentirala je lokalne izbore, govorila o s vom odnosu s Ivom Sanaderom, a prisjetila se i svog teškog djetinjstva.

Pričala je o ocu koji ju je napustio kad su joj bile svega dvije godine. Kaže da je uvijek osjećala nedostatak i krivnju te da su je djeca u školi zbog toga zadirkivala. No ono što ju je pokosilo bile su riječi njezinog oca kad je postala premijerka.

"Novinari su ga pitali je li ponosan što mu je kći postala predsjednica Vlade, najprije ih je ignorirao, a onda je rekao 'O toj osobi ne želim govoriti'. To me je pokosilo", kazala je u emisiji Pressing na N1 televiziji.

Govori i da mu je i pisala. Kad je naučila pisati, pisala mu je, kaže, svaki dan. Odgovor nikad nije dobila, a sva pisma koja mu je poslala, otac joj je vratio neotvorena u velikoj žutoj kuverti.

Osvrnula se i na odnos s majkom koji nije bio najbolji, no sada brine o njoj. "Danas živim s njom, brinem se o njoj, kuham, spremam, medicinska sam sestra...", kaže bivša premijerka koja se prisjetila i kako ju je, kako kaže, očuh pokušao seksualno zlostavljati kad joj je bilo 15 godina, no obranila se i izbacila ga iz kuće.

"Mislim da sam hrabra osoba. Rekla sam majci ili on ili ja, što je nevjerojatno kad gledam iz ove distance. Pobacala sam sve njegove stvari. Mami je to bio drugi veliki poraz u životu, drugi propali brak. Ja to jako dobro razumijem. Mislim da bi mi se mnogo manje loših stvari u politici dogodilo da sam uz sebe imala nekog muškarca, nekog muža", kaže Kosor.

O lokalnim izborima

Kosor je komentirala i kampanju za lokalne izbore. Smatra da ovo nije najprljavija kampanja do sad, kako neki tvrde.

"Mislim da oni koji nisu bili u kampanjama govore da je ovo najprljavija kampanja. Imali smo strašne kampanje. Sjetite se kampanje za predsjedničke izbore u kojoj je gotovo ubijen Vlado Gotovac. Imali smo kampanje s vrijeđanjem koje se teško može prepričati. I meni su iz suprotnog tabora pjevali ‘O Suzana zamazana’. Moj protukandidat je rekao i jednu neistinu o mom stanu od koje sam se prala sve ove godine", rekla je bivša premijerka.

Što se tiče Miroslava Škore kaže kako on ne može pobijediti na ovim izborima, ali je za njega uspjeh to što je ušao u drugi krug.

"Nikad nijedan predsjednik HDZ-a ne može mirno spavati"

Na pitanja o odnosima u HDZ-u kaže kako bi se moglo reći da Ivan Anušić iz Osijeka diže glavu, te kako je već nekoliko puta pokazao da kao potpredsjednik stranke neće biti samo dizač ruku.

"On je pobijedio u prvom krugu. Ako sada pobijedi i Radić, on će to sve pripisati svom angažmanu, i to s pravom. On je desna struja u HDZ-u. Plenković ne bi trebao odavati taj dojam bezbrižnosti i obraćati se svima von oben. Njegov osobni izbor u Zagrebu je bio Davor Filipović i on je postigao loš rezultat. Uložio je puno toga na svoje ime. I sad ulaže previše na svoje ime", govori.

"Nikad nijedan predsjednik HDZ-a ne može mirno spavati. Osim Tuđmana. Još osjećam beštek za 24 osobe u leđima, skupa sa žličicama", rekla je kroz smijeh.

"Bez obzira na njegov gard i to što se okružio ljudima koji ga bespogovorno slušaju, mora znati da će doći dan kad će netko reći ‘E sad ćemo podvući crtu'", kaže o trenutnom premijeru.