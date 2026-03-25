Predsjednik Ustavnog suda saborskim zastupnicima: "Izaberite ustavne suce"

Predsjednik Ustavnog suda Ustavnog suda Frane Staničić pozvao je sve zastupnice i zastupnike Hrvatskog sabora da izvrše svoju ustavnu dužnost i izaberu tri sutkinje ili suca Ustavnog suda Republike Hrvatske

Njegov dopis prenosimo u cijelosti:

"Poštovane zastupnice, poštovani zastupnici Hrvatskog sabora, u skladu s člankom 122. stavkom 1. Ustava Republike Hrvatske, mandat trojice sudaca Ustavnog suda Republike Hrvatske istječe 12. travnja 2026. godine.

Sukladno istom članku, suce Ustavnog suda Republike Hrvatske bira Hrvatski sabor dvotrećinskom većinom glasova ukupnog broja zastupnika.

Pozivam sve zastupnice i zastupnike Hrvatskog sabora da izvrše svoju ustavnu dužnost i izaberu tri sutkinje ili suca Ustavnog suda Republike Hrvatske, kako bi se osiguralo nesmetano i kontinuirano izvršavanje Ustavom propisanih nadležnosti Ustavnog suda Republike Hrvatske", stoji u dopisu.

Ustavni sud po zakonu ima 13 članova. Dužnost uskoro ističe sucima Miroslavu Šeparoviću, Mati Arloviću i Goranu Selancu i u Saboru je u tijeku postupak izbora troje novih.

Vladajući ta imenovanja žele vezati uz izbor nove čelne osobe Vrhovnog suda koji nema predsjednika već godinu dana, otkako je Radovan Dobronić preminuo i otkada se premijer Andrej Plenković i predsjednik Republike Zoran Milanović ne mogu dogovoriti oko njegova nasljednika.

Prošloga tjedna saborska oporba je tijekom rasprave o izvješćima predsjednika Vrhovnog suda o stanju sudbene vlasti za 2022., 2023. i 2024. poručila da se izbor čelne osobe Vrhovnog suda ne smije vezati uz izbor ustavnih sudaca, a HDZ smatra da je ljevica planirala blokadu izbora ustavnih sudaca i samo za to tražila razlog.

Krajem listopada prošle godine saborski Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav utvrdio je listu od 13 kandidata za izbor tri nova suca Ustavnog suda, nakon čega je uslijedilo njihovo saslušavanje pred tim radnim tijelom.

Odbor je utvrdio da su sve formalne uvjete ispunili Senad Bajramović, Marko Bonifačić, Neven Cirkveni, Željko Matijašec, Oliver Mittermayer, Željko Pajalić, Mate Tomislav Peroš, Goran Selanec, Domagoj Sivrić, Štefica Stažnik, Ljiljana Stipišić, Mladen Sučević i Lidija Vidjak.