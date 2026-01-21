Sastali se HDZ i lijeva oporba: "Pokušat ćemo doći do konsenzusa"

Nakon jednosatnih pregovora između HDZ i predstavnika ljevice predvođene SDP-om o izboru tri ustavna suca lijeva opcija je izvijestila da su dogovorili metodologiju predlaganja kandidata te da će pokušati doći do konsenzusa oko najboljih, a odbili su da se u paketu pregovara i o Vrhovnom sudu.

Vođa pregovaračke skupine lijeve oporbe Saša Đujić (SDP) kazao je da su 'otprilike dogovorili metodologiju predlaganja kandidata za ustavne suce, no, nismo razgovarali o imenima'. Sada će svaka strana izvijestiti svoja vodstva i u narednim danima dogovoriti nastavak pregovora, dodao je.

Đujić nije htio govoriti o dogovorenoj metodologiji dok je ne usvoje vodstva stranke, no, napominje da su razgovarali na tragu onoga što su već ranije govorili, da je cilj izabrati najkvalitetnije ljude i one koji štite ustavne vrijednosti pa je, kaže, i metodologija na tom tragu.

Neslužbeno se iz kruga pregovarača lijeve opcije može čuti kako je dogovoreno da pregovarači HDZ-a stranačkim tijelima prenesu da je preduvjet za daljnje razgovore da se razdvoje procesi izbora za Ustavni i Vrhovni sud, pa da se potom pokuša pronaći konsenzus za sva tri ustavna suca. Ako bi HDZ na to pristao, onda bi se navodno dogovorilo da svaka strana predloži određeni broj kandidata da se vidi preklapaju li se neki prijedlozi. No, dodaju, za sada, HDZ ostaje pri svom prvotnom stavu.

Đujić je kazao da se na sastanku spominjao izbor predsjednika ili predsjednice Vrhovnog suda, ali, ističe, 'što se nas tiče, mi ne vežemo za dva procesa i o tome ne želimo razgovarati kao o povezanim procesima'. HDZ je malo razgovarao na tom tragu, ali mi smo to odmah prekinuli, rekao je, dodavši da će uskoro na sjednici Odbora za pravosuđe iznijeti svoj stav o predsjedniku VS-a, a ako ne dođu, onda ih treba pitati zašto nisu došli.

"Zadovoljni smo što za sada pokušavamo naći rješenje i razgovaramo, a kako će ispasti na kraju, vidjet ćemo", dodao je. Ponovio je da SDP i partneri ne pristaju na ultimatume i da im je to neprihvatljivo, a ako se to nastavi, naglašava, jasno su rekli da nema spajanja ta dva procesa. Ako taj zahtjev ostane, onda ćemo dalje vidjeti kako ćemo se postaviti, naveo je, dodavši da je novi krug pregovora sastanak u drugoj polovini idućeg tjedna.

Nije nam prihvatljiv zahtjev da HDZ predlaže dva, a mi jednog ustavnog suca, nego ćemo probati postići konsenzus oko najboljih kandidata, poručio je, dodavši da će se u idućim danima vidjeti je li HDZ reterirao u stavu da ima većinu u Ustavnom sudu.

"Pristali su na model da se usuglasimo oko najboljih i već za sedam dana ćemo vidjeti je li to iskrena namjera ili kupovanje vremena", ustvrdio je. Na pitanje čini li mu se da su se približili u stavovima, uzvratio je da su dovoljno daleko jedni od drugih da se ne kontaminiraju po svim stajalištima i da uopće ne bi razgovarao o približavanju s HDZ-om.

"Ne možemo biti ni pretjerano zadovoljni ni pretjerano nezadovoljni sastankom jer se ništa konkretno nije odlučilo, ali smo jasno iznijeli naše zahtjeve kako proces treba izgledati i koji se pomaci očekuju", kazala je Sandra Benčić (Možemo!) nakon prve runde pregovora.

Ponovila je da je riječ o dva zahtjeva – razdvajanje izbora predsjednika Vrhovnog suda od izbora ustavnih sudaca te da se ustavni suci ne biraju po stranačkim kvotama nego da se pokuša doći do konsenzusa o sva tri kandidata. Još uvijek, dodaje, nemamo konkretan odgovor druge strane i razdvajanje procesa vidjet će se već danas, a oni mogu svoj stav promijeniti već idući tjedan, što je ključno da se dekontaminiraju izbori i za Vrhovni i za Ustavni sud.

Na sastanku smo jasno rekli da su ucjene štetne i po demokraciju i za budućnost za sposobnost parlamenta da uopće izabire ljude na ključnim funkcijama jer ne bismo htjeli da takve stvari dođu u pitanje, zaključila je Benčić.