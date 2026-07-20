Potres pogodio dio Hrvatske: "Zvuk kao grmljavina i zatreslo zgradu"

Potres magnitude 2,8 zabilježen je jutros u 7:04 kod Siska.

Kako javlja Seizmološka služba, epicentar je bio pet kilometra jugozapadno od Siska na dubini od pet kilometara.

Osjetili su ga stanovnici Siska, Petrinje i okolice koji su se javili s komentarima na EMSC, a dio prenosimo:

"Željezara Sisak, zatutnjilo i zagrmilo."

"Prepala sam se."

"Prvo zvuk, a onda jaka trešnja kuće. Grede na krovu su škripale."

"Zvuk kao grmljavina i zatreslo zgradu."

"Tutnjava, udarac, sreslo krevet i kuću. Kratko, ali dosta jako."