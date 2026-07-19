Red kiše, red sunca: Sijedi promjenljiv tjedan, evo kada dolazi smirivanje vremena

Stabilna anticiklona zadržava se sa svojim središtem zapadno od britanskog otočja i jednim dijelom pruža svoj greben prema zapadnim obroncima Alpa. Istodobno se po visini prema Hrvatskoj prostire dolina s nestabilnim zrakom koju u prizemlju prati fronta s kišnim i grmljavinskim oblacima. U ponedjeljak će se ova fronta vrlo sporo premještati i preko naše zemlje, a u utorak još ojačati. U srijedu prolazno smirivanje vremena.

Ponedjeljak od jutra djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom i nestabilno. Ponegdje kiša, ponajprije u gorskom području i na sjevernom Jadranu gdje su mogući pljuskovi i grmljavina. Vjetar u unutrašnjosti slab do umjeren. Na Jadranu umjerena bura, prijepodne podno Velebita i jaka. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 19, na Jadranu od 20 do 25 Celzijevih stupnjeva.

Središnja Hrvatska

U nastavku dana u Središnjoj Hrvatskoj djelomice sunčano i ne posve stabilno - pa ponegdje može pasti malo kiše. Vjetar slab do umjeren, a najviša temperatura od 24 do 26 stupnjeva.

Istočna Hrvatska

Slično vrijeme bit će i u istočnim predjelima gdje će temperatura poslijepodne ponegdje dosezati 27, 28 stupnjeva.

Gorska Hrvatska i Sjeverni Jadran

U Gorskoj Hrvatskoj dosta promjenjivo povremeno uz kišu i poneki pljusak i grmljavinu. Na Jadranu djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku pa ponegdje može pasti malo kiše ili kratkotrajni pljusak, ponajprije u unutrašnjosti Istre. U Kvarnerskom zaljevu mjestimice umjerena bura, a duž zapadne obale Istre sjeverozapadnjak. Najviša temperatura u gorskom dijelu od 20 do 25, a na moru do 31 stupnja.

Dalmacija

U Dalmaciji djelomice sunčano i vruće prolazno uz umjeren jugozapadnjak. U unutrašnjosti, ponegdje su mogući izraženiji pljuskovi i grmljavina. Temperatura od 32 do 34, 35 stupnjeva.

Temperatura mora

More je izuzetno toplo. Sve češće prelazi 26 i doseže 28 stupnjeva.

Kopno tri dana

Sljedećih dana u unutrašnjosti promjenjivo sa sunčanim razdobljima. Mjestimice kiša, ponajprije u utorak i u četvrtak, osobito u gorju gdje može biti i izraženijih pljuskova i grmljavine. Vjetar slab do umjeren. Danju ugodno toplo, bez ljetne vrućine.

More tri dana

I na Jadranu promjenjivo povremeno s kišom te pljuskovima i grmljavinom ponajprije u utorak u Dalmaciji. Više sunčanog i suhog vremena bit će u srijedu i četvrtak. Često će puhati umjerena bura, osobito pod Velebitom i jaka. U Dalmaciji prolazno umjeren vjetar zapadnih smjerova. Temperatura zraka u blagom padu.

Izgledi do kraja tjedna

Čini se da za vikend možemo očekivati prolazno smirivanje vremena uz novi porast temperature. Zatim slijede nove oborine. No, to još valja potvrditi.