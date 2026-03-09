Preminula Mila Moralić, ugledna novinarka i humanistica

U 45. godini napustila nas je Mila Moralić, novinarka, humanistica, borkinja protiv nepravde i korupcije, sindikalistica, uvjerena i posvećena aktivistica za radna i profesionalna prava novinara, posebice žena u novinarskoj profesiji.

Novinarsku karijeru gradila je na Media servisu, a svu raskoš svog novinarskog talenta, intelekta, obrazovanosti i upornosti pokazala je na televiziji N1, na kojoj je šest godina radila kao reporterka, urednica Dnevnika te urednica i voditeljica utjecajnog tjednog političkog magazina "Točka na tjedan".

Za izvrsnost u svom novinarskom radu nagrađena je godišnjom nagradom Hrvatskog novinarskog društva "Marija Jurić Zagorka" 2025. godine.

Dobitnica je i prestižne stipendije Fulbright u okviru programa H. Humphrey na Walter Cronkite School of Journalism u Sjedinjenim Američkim Državama. Ondje je, pod mentorstvom uglednih urednika, među kojima i onih iz Washington Posta i Boston Globea, produbljivala znanja o suvremenim izazovima, ali i trajnim postulatima pravog novinarstva.

Kao novinarka uvijek je bila usmjerena na teme društvenih nepravdi, političke korupcije, pomaganja ljudima u ostvarenju njihovih prava, a s posebnim razumijevanjem i analitičkim pristupom pratila je teme iz vanjske politike.

Šira društvena zajednica, a posebno mi, njezine kolegice i kolege, u Mili je imala pouzdanog i uvijek dostupnog savjetnika i saveznika u borbi za bolje društvo, bolje radno okruženje, iskrenu i otvorenu, ljekovitu komunikaciju. Mila je žena koja je u redakciju donosila pozitivu, energiju i najvažnije – rješenja. S lakoćom i mirnoćom nalazila je izlaz iz kompliciranih situacija, pa je tako i inicijator uvođenja "novinarstva rješenja" – pristupa u radu N1 redakcije, koji je rezultirao i posebnom rubrikom u "Točki na tjedan" – "TNT rješenje". Tom je rubrikom u medijsku praksu, danas prečesto usmjerenu na brz, površan i senzacionalistički pristup svakodnevnim događanjima, unijela važan element konstruktivnog, analitičkog i na rješenja usmjerenog novinarstva.

Jedan od najzapaženijih njezinih profesionalnih angažmana svakako je vođenje projekta "Zagorka povezuje" u organizaciji Sindikata novinara Hrvatske – kojim je uspostavljena mentorska mreža iskusnih novinarki i njihovih mladih kolegica na početku karijere u svrhu edukacije i profesionalnog te osobnog osnaživanja žena u novinarstvu.

Mila je u Hrvatskoj vodila i suradnički projekt CERV "Žene u medijima – stop nasilju u redakcijama", kojemu je cilj bio ukazati na široko raširen projekt seksualnog uznemiravanja i zlostavljana žena u novinarskoj profesiji. Bila je aktivna članica Sindikata novinara Hrvatske i Hrvatskog novinarskog društva.

Njezin entuzijazam, strast za dobrim novinarstvom, njezina ljudskost i posvećenost ciljevima usmjerenim na suradnju za opći napredak i dobro novinarske profesije – strašno će nedostajati novinarskoj zajednici.

Milin odlazak bez pretjerivanja je udarac za demokratsko društvo u kojem su mediji jedan od temelja, a posvećeni i pošteni pojedinci čine razliku.

Mila, majka, novinarka, kolegica.

Nedostaješ nam i falit ćeš vječno, ali nastavit ćemo dalje uporno u ostvarivanju ciljeva i misije kojima si tako bila posvećena i od kojih do posljednjih trenutaka nisi nikada odustajala.

Milinoj obitelji, suprugu, djeci, majci i ocu, bratu i svim članovima obitelji, prijateljima i kolegama – izražavamo iskrenu sućut.

Ispraćaj Mile Moralić održat će se u petak, 13. ožujka na groblju Šestine u 14 sati, a informacije o komemoraciji objavit će se naknadno.

Izjava Predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj povodom smrti Mile Moralić

S dubokom smo tugom primili vijesti da je preminula Mila Moralić.



Mila Moralić sa skupinom je hrvatskih novinarki boravila u radnom posjetu Europskoj komisiji u Bruxellesu kao voditeljica mentorskog medijskog projekta "Zagorka povezuje / Zagorka Connects". Posjet je bio organiziran kako bi novinarke bolje upoznale Komisijinu medijsku i komunikacijsku strategiju.



Mila Moralić bila je koordinatorica projekata u Sindikatu hrvatskih novinara i nagrađivana novinarka, a medijsku je karijeru između ostaloga gradila kao urednica i televizijska voditeljica na N1 Televiziji Hrvatska te novinarka u Media Servisu. Milu ćemo pamtiti po njenoj stručnosti, profesionalnosti i predanosti svom novinarskom pozivu.



Iskrenu sućut izražavamo obitelji, prijateljima i suradnicima Mile Moralić, kao i svima koji su Milu imali čast poznavati.

