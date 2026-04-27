Šok u slavonskoj općini, stiže veliko poskupljenje: "Situacija je i više nego strašna, a sad na to sve i ova cijena"

Roditelji djece u slavonskoj općini Čepin ogorčeni su zbog nove odluke Općinskog vijeća koje je prošlog tjedna, 22. travnja, izglasalo povećanje cijena dječjeg vrtića.

Umjesto dosadašnje maksimalne cijene od 128 eura, vrtić će sada plaćati čak 175 eura po djetetu. Radi se o poskupljenju većem od 36 posto. Usporedbe radi, u obližnjem Osijeku maksimalna cijena je oko 85 eura, a u znatno bogatijem Zagrebu 80 eura.

Osim visoke cijene, za koju je na Općinskom vijeću glasalo sedam od jedanaest vijećnika, ono što je posebno razljutilo roditelje je činjenica da poskupljenje dolazi u vrijeme kad su uvjeti u vrtiću znatno lošiji.

"U posljednjih oko šest mjeseci iz vrtića je otišlo 11 odgojiteljica, ravnateljica, pedagog i psiholog. Na njihova mjesta zapošljavaju se nestručne zamjene i pomoćni djelatnici. Nijednu odgojiteljicu otad nisu zaposlili. Dio djece boravi u neadekvatnim prenamijenjenim prostorijama jer se vrtić nadograđuje, a radovi neće biti gotovi u rujnu, kako je planirano", ispričala je Iva Matković, predstavnica roditelja Dječjeg vrtića Zvončić u Čepinu.

Zbog stanja u vrtiću, u koji je upisano više od 300 djece, roditelji su se obraćali i institucijama, od Prosvjetne inspekcije do Agencije za odgoj i obrazovanje, ali odgovor ni od koga nisu dobili. Obratili su se i županici.

Ne plaćaju svi istu cijenu

Također, Općina je donijela odluku i o dohodovnom cenzusu o kojem ovisi cijena vrtića. Prema njoj, kažu roditelji, ako obitelj po članu ima prihod viši od 411 eura, plaća najvišu cijenu.

"To znači da, ako dvoje roditelja radi i imaju po 850 eura plaću, plaćaju preko 300 eura za dvoje djece jer na drugo imaju 20 posto nižu cijenu. Nama je to užasno i neprihvatljivo", objasnila je Matković i dodala da je iz Općine uvjeravaju da postoje i roditelji koji plaćaju minimalnu cijenu: "Ja ne znam za koliko ti roditelji onda rade. Ispod državnog minimalca ti plaćaš nešto malo manje od maksimalne cijene. To ne drži vodu."

Čepinčani ne žele pristati plaćati više za lošiju uslugu, pa su zbog poskupljenja pokrenuli i peticiju. Dodaju da na tome neće stati.

Ipak, neki od roditelja već su najavili da će biti prisiljeni svoju djecu ispisati iz vrtića jer si to ne mogu priuštiti.

"Mi smo među najskupljima u državi. Mislim da je jedino Valpovo skuplje", dodali su.

"Djeca su nam pod stresom, zamjene se izmjenjuju, svaka dva tjedna dođe netko novi, ne znamo tko nam je s djecom, oni neće ući u vrtić, to su konstantne prilagodbe. O pedagoškom standardu nećemo ni govoriti. Situacija je i više nego strašna, a sad na to sve i ova cijena. Mi smo šokirani i iznenađeni", poručuju roditelji, koji traže hitno ukidanje odluke o povećanju cijena te zapošljavanje odgojitelja i osiguravanje boljih uvjeta za dobrobit djece.

"Mi roditelji koji radimo jednostavno smo prisiljeni koristiti usluge vrtića, ali ne želimo šutjeti. Roditeljima koji imaju takve minimalne plaće ja stvarno ne znam isplati li se uopće. Na kraju radiš za 300 ili 400 eura, a ne provodiš vrijeme s djetetom, ostavljaš ga u uvjetima koji su užasni jer u 14 skupina ima osam odgojitelja, ostalo su nestručne zamjene i pomoćni djelatnici", objasnila je Matković.

O poskupljenju smo upitali i općinskog načelnika Dražena Tonkovca, a njegov odgovor objavit ćemo čim za zaprimimo.