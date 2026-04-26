Nakon priče Poziva, aktivirali se nadležni! Započela akcija rušenja ilegalnog carstva: "Spominje se čak 700 takvih objekata"

Priča o carstvu ilegalne gradnje na Varaždinskom jezeru dobila je nastavak. Tamo je u posljednjih tridesetak godina na državnom zemljištu niknulo 400-ak bespravnih objekata.

Pet mjeseci nakon priče ekipe rubrike Poziv, na teren su stigli bageri državnog inspektorata koji su krenuli s rušenjem. Naravno, uz pratnju interventne policije jer bilo je pojedinaca koji nisu mogli gledati kako strojevi ruše spomenike višedesetljetne bespravne okupacije državnog zemljišta.

Bageri na Varaždinskom jezeru - 5 Foto: Dnevnik Nove TV

"Državni inspektorat je počeo s akcijom rušenja kućica, a u pravilu se radi o ilegalno izgrađenim objektima za koje nisu ni predani zahtjevi za izdavanje rješenja o izvedenom stanju, zahtjevi za legalizaciju. Oni su dobili popis osoba, odnosno čestica, za koje su podneseni zahtjevi za legalizacijom.

Bageri na Varaždinskom jezeru - 3 Foto: Dnevnik Nove TV

Taj broj ilegalno izgrađenih objekata značajno je veći od tih 250 zahtjeva, prema nekim pričama 500, 600 pa čak i do 700 takvih objekata se spominje. Vjerojatno su nadležne institucije mogle i prije reagirati po tom pitanju", rekao je Tibor Vegh, pročelnik za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša.

Bageri na Varaždinskom jezeru - 1 Foto: Dnevnik Nove TV

Bageri na Varaždinskom jezeru - 4 Foto: Dnevnik Nove TV

Stvari se, dakle, ipak mogu pomaknuti s mrtve točke. No u ovoj priči ostaje gorak detalj - čovjeku koji je ekipi rubrike Poziv dojavio priču i nije želio mirno gledati kako se Drava pretvara u kulisu za tuđe skupe snove, netko je zapalio čamac.

Počinitelj još uvijek nije pronađen.

Svoju priču možete poslati i na stranici na Facebooku ili putem web-forme.

Galerija 1 1 1 1