FOTO Vatrogasci gasili požar u Arena centru: Imali su više dojava da gori automobil u garaži, nastala panika i gužva

Zagrebački vatrogasci dobili su više dojava iza 18 sati o požaru vozila na -1 nivou garaže u Arena centru u Zagrebu.

Kako nam je javio zapovjednik zagrebačkih vatrogasaca Siniša Jembrih na intervenciju je poslan tzv. gasni vlak iz vatrogasne postaje Centar. Gasni vlak predstavlja standardnu formaciju vatrogasnih vozila koja se koristi za odgovor na požare, posebice u urbanim sredinama.

Najčešće se sastoji od zapovjednog vozila, navalnog vozila, auto-ljestava i autocisterne. Zahvaljujući ovoj kombinaciji vozila, gasni vlak omogućava istovremeno djelovanje na više razina – gašenje, spašavanje, osiguranje objekta i vođenje intervencije.

Dolaskom na mjesto požara vatrogasci su ustanovili da ne gori vozilo nego neka još nedefinirana plastika u prostoriji koja je odvojena od parkirališnog prostora. Požarište su već gasili vatrogasci iz trgovačkog centra, a zamjenili su ih pripadnici vatrogasne postrojbe.

Požar u Arena Centru Foto: Siniša Jembrih

Na parkiralištu je velika gužva tako da je cijevna pruga povučena izvana. Vatrogasci su zatražili dodatne policijske snage zbog regulacije prometa i smirivanja panike.

Kako neslužbeno doznaje DNEVNIK.hr, sprinkler instalacija za gašenje požara u trgovačkom centru nije se aktivirala iako bi se trebala automatski uključiti.



