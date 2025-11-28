Zna se tko bi mogao rušiti Vjesnikov neboder, a i kojom tehnikom: "Našli smo konačno rješenje!"

Dok se čeka odluka o rušenju teško oštećenog Vjesnikova nebodera, policija i vatrogasci i dalje provode očevid. Kao najizglednija opcija spominje se kontrolirano miniranje koje bi zgradu usmjerilo prema Savskoj cesti, no termin još nije poznat.

Ključna je procjena statike, jer postoji opasnost da se neboder sam uruši i tako izazove veću štetu od planiranog rušenja. Uz to se traži i izvođač, a posao bi mogao pripasti udruženju domaćih i stranih specijaliziranih tvrtki.

"Našli smo konačno rješenje po nama je to rotacija u zapadnom smjeru kako neki kažu prevrtanje u zapadnom smjeru s dispergiranim nabojem po statičkim elemtima", pojašnjava Mario Dobrilović iz Zavoda za rudarstvo i geotehniku, a pitanje na što misli kad kaže zapad, rekao je da misli na Savsku cestu.

"Stavljanje eksploziva u podrum prizemlje, prvi drugi kat i naravno susjedni aneks koji se nalazi pored građevine s obzirom da je definiran smjer kako će se rušiti", objasnio je i rekotor zagrebačkog Sveučilišta Stjepan Lakušić.