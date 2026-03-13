Oprez! Povlači se jedna vrsta električnog romobila: "Odmah ga prestanite koristiti"

Iz Državnog inspektorata stiže obavijest o hitnom povlačenju iz prodaje jedne vrste električnog romobila.

Iz prodaje je povučen električni romobil robne marke Acer, AES015. Kod određenog broja ovih električnih romobila postoji mogućnost da jedan vijak tijekom proizvodnje nije zategnut u skladu s propisanom specifikacijom. Tijekom redovne uporabe može doći do njegovog postupnog otpuštanja, što potencijalno može utjecati na stabilnost električnog romobila i predstavljati sigurnosni rizik.

Povučen eletrični romobil iz prodaje Foto: Screenshot

Detalje o vrsti električnog romobila koji je povučen iz prodaje, objavio je DIRH - Tip proizvoda: Serija 5, Boja proizvoda: crna. Materijal od kojeg je proizvod izrađen: aluminij. Visina: 1250 mm. Širina: 490 mm. Duljina: 1,2 m. Visina u sklopljenom stanju: 550 mm. Širina u sklopljenom stanju: 490 mm. Duljina u sklopljenom stanju: 1180 mm. Težina: 18,50 kg.

Romobil je bio u prodaji u trgovinama Harvey Norman i Pevex.

Iz trgovine su kupcima poslali poruku da odmah prestanu koristiti ovaj električni romobil. Nemojte voziti niti koristiti električni romobil te se javite u trgovinu u kojoj ste ga kupili.