Oprez! Povlači se jedna vrsta električnog romobila: "Odmah ga prestanite koristiti"

Iz prodaje je povučen električni romobil robne marke Acer, AES015. Kod određenog broja ovih električnih romobila postoji mogućnost da jedan vijak tijekom proizvodnje nije zategnut u skladu s propisanom specifikacijom. Tijekom redovne uporabe može doći do njegovog postupnog otpuštanja, što potencijalno može utjecati na stabilnost električnog romobila i predstavljati sigurnosni rizik.
Detalje o vrsti električnog romobila koji je povučen iz prodaje, objavio je DIRH - Tip proizvoda: Serija 5, Boja proizvoda: crna. Materijal od kojeg je proizvod izrađen: aluminij. Visina: 1250 mm. Širina: 490 mm. Duljina: 1,2 m. Visina u sklopljenom stanju: 550 mm. Širina u sklopljenom stanju: 490 mm. Duljina u sklopljenom stanju: 1180 mm. Težina: 18,50 kg.
Romobil je bio u prodaji u trgovinama Harvey Norman i Pevex.
Iz trgovine su kupcima poslali poruku da odmah prestanu koristiti ovaj električni romobil. Nemojte voziti niti koristiti električni romobil te se javite u trgovinu u kojoj ste ga kupili.